قرار أستون فيلا بشأن مشجعي مكابي تل أبيب يثير عاصفة سياسية

أعلن فريق أستون فيلا، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، إنه لن يُسمح لمشجعي فريق مكابي تل أبيب بحضور المباراة التي يستضيفها في الدوري الأوروبي، يوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد أن أثارت الشرطة مخاوف تتعلق بالسلامة العامة بسبب احتمال وقوع احتجاجات مناصرة لفلسطين.

يأتي هذا القرار بعد احتجاجات واسعة شهدتها مباراتي المنتخب الإسرائيلي في تصفيات كأس العالم أمام النرويج وإيطاليا، حيث شهدت العاصمة النرويجية أوسلو ومدينة أوديني الإيطالية مسيرات حاشدة تندد بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال فريق أستون فيلا إنه يتبع تعليمات مجموعة الاستشارات الأمنية، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار شهادات السلامة للمباريات التي تقام في ملعب فيلا بارك، بناء على عدد من العوامل المادية والأمنية.

مخاوف تتعلق بالسلامة العامة

وقال النادي في بيان “بعد اجتماع عقد بعد ظهر اليوم، أرسلت مجموعة الاستشارات الأمنية خطابا رسميا إلى النادي والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) تنصح فيه بعدم السماح بحضور مشجعين للفريق الضيف في ملعب فيلا بارك لهذه المباراة”.

واضاف البيان أن شرطة غرب “ميدلاندز” أبلغت مجموعة الاستشارات الأمنية بمخاوف تتعلق بالسلامة العامة خارج محيط الملعب، وبقدرتها على التعامل مع أي احتجاجات محتملة في تلك الليلة”.

وأضاف البيان “النادي في حوار مستمر مع مكابي تل أبيب والسلطات المحلية طوال هذه العملية الجارية، مع وضع سلامة المشجعين الحاضرين وسلامة السكان المحليين في مقدمة أي قرار”.

موقف اليويفا

ومن جانبه قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه يريد أن يتمكن المشجعون من السفر وتشجيع فرقهم في “بيئة آمنة ومأمونة وترحيبية”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي “في جميع الحالات، تظل السلطات المحلية المختصة مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بسلامة وأمن المباريات المقامة على أراضيها، ويتم اتخاذ هذه القرارات بناء على تقييمات دقيقة للمخاطر، تختلف من مباراة لأخرى وتأخذ في الاعتبار الظروف السابقة”.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في ترتيب الدوري الأوروبي، بينما يأتي مكابي تل أبيب في المركز 30 بعد جولتين.

ستارمر ينتقد القرار

ومن جانبه انتقد رئيس الوزراء البريطاني قرار منع مشجعي مكابي تل أبيب من حضور المباراة، ووصفه بأنه “قرار خاطئ”.

وقال ستارمر في منشور على منصة إكس “لن نتسامح مع معاداة السامية في شوارعنا. دور الشرطة هو ضمان استمتاع جميع مشجعي كرة القدم بالمباراة، دون خوف من العنف أو الترهيب”.

وفي السياق وصف جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي عبر منصة إكس إعلان أستون فيلا بأنه “قرار مخز”.

وقال ساعر في منشوره “أدعو السلطات البريطانية إلى التراجع عن هذا القرار الجبان”.

Shameful decision!

I call on the UK authorities to reverse this coward decision! https://t.co/K5h32VpYa6 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 16, 2025

المطالبة بتعليق عضوية إسرائيل

وواجه الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) دعوات متكررة لاتخاذ موقف بشأن الحرب في غزة، حيث طالب مسؤولون فلسطينيون بتعليق عضوية إسرائيل في كرة القدم الدولية.

ويخضع هذا الملف للمراجعة من قبل الفيفا منذ عدة أشهر، لكن لم يتخذ أي قرار حتى الآن، ويواصل جياني إنفانتينو رئيس الفيفا التأكيد على أن مثل هذه القضايا تتطلب توافقا مع الاتحادات القارية ويجب التعامل معها بحذر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال فيكتور مونتالياني نائب رئيس الفيفا إن استمرار مشاركة إسرائيل في كرة القدم الدولية يجب أن يحل أولا وقبل كل شيء من قبل اليويفا.

وكان من المتوقع أن يصوت اليويفا بشكل طارئ على تعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الأوروبية الشهر الماضي، لكنه تراجع عن التصويت المقترح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لإنهاء الحرب في غزة.