كينيا.. مراسم تشييع زعيم المعارضة تتحول إلى فاجعة (فيديو)
لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات في العاصمة الكينية نيروبي يوم الخميس، خلال مراسم تشييع جنازة زعيم المعارضة، رايلا أودينغا.
وعمدت قوات الأمن في ملعب كاراساني، إلى إطلاق النار والغاز المسيل للدموع لتفريق حشود تجمعت في الملعب لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان رايلا أودينغا.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4بنغلاديش.. حريق هائل يلتهم مصنع ملابس وقوات البحرية تتدخل (فيديو)
- list 2 of 4تركيا تحبط محاولة تهريب مخطوطات تراثية بقيمة ملايين الدولارات (فيديو)
- list 3 of 4إسرائيل.. مطاردة أمنية تنتهي بإصابات واعتقال (فيديو)
- list 4 of 4حريق سفينة نفط بإندونيسيا يودي بـ10 أشخاص بعد أشهر من كارثة مشابهة
نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن حالة من الفوضى حدثت مع خروج أنصار أودينغا بالآلاف إلى الشوارع منذ الصباح الباكر واقتحام حشد ضخم بوابة ملعب رئيسي مما دفع الجنود إلى إطلاق النار في الهواء.
وقال مصدر بالشرطة لرويترز إن شخصين قتلا بالرصاص في الملعب، بينما أفادت قناتا (كيه.تي.إن نيوز) و(سيتيزين تي.في) التلفزيونيتان في وقت لاحق بأن عدد القتلى ارتفع إلى أربعة فيما أصيب عشرات آخرون.
The Airport Has Been Breached!
The crowd has overwhelmed the JKIA security as Raila’s body gets wheeled out. pic.twitter.com/kePPJfIln6
— Kenya West (@KinyanBoy) October 16, 2025
واجتاح عدد من المشيعين مطار نيروبي الدولي في وقت سابق من يوم الخميس مما عطل سير مراسم استقبال عسكرية لجثمان أودينغا بمشاركة الرئيس وليام روتو ومسؤولين آخرين وتعليق عمليات المطار لمدة ساعتين.
وكان أودينغا، الذي توفي يوم الأربعاء عن عمر ناهز 80 عاماً خلال تلقيه العلاج في الهند، شخصية مهمة في الحياة السياسية الكينية منذ عشرات الأعوام، إذ كان أحد رموز المعارضة وسجيناً سياسياً سابقاً وترشح للرئاسة خمس مرات لم يفز في أي منها.