كينيا.. مراسم تشييع زعيم المعارضة تتحول إلى فاجعة (فيديو)

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات في العاصمة الكينية نيروبي يوم الخميس، خلال مراسم تشييع جنازة زعيم المعارضة، رايلا أودينغا.

وعمدت قوات الأمن في ملعب كاراساني، إلى إطلاق النار والغاز المسيل للدموع لتفريق حشود تجمعت في الملعب لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان رايلا أودينغا.

نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن حالة من الفوضى حدثت مع خروج أنصار أودينغا بالآلاف إلى الشوارع منذ الصباح الباكر واقتحام حشد ضخم بوابة ملعب رئيسي مما دفع الجنود إلى إطلاق النار في الهواء.

وقال مصدر بالشرطة لرويترز إن شخصين قتلا بالرصاص في الملعب، بينما أفادت قناتا (كيه.تي.إن نيوز) و(سيتيزين تي.في) التلفزيونيتان في وقت لاحق بأن عدد القتلى ارتفع إلى أربعة فيما أصيب عشرات آخرون.

The Airport Has Been Breached! The crowd has overwhelmed the JKIA security as Raila’s body gets wheeled out. pic.twitter.com/kePPJfIln6 — Kenya West (@KinyanBoy) October 16, 2025

واجتاح عدد من المشيعين مطار نيروبي الدولي في وقت سابق من يوم الخميس مما عطل سير مراسم استقبال عسكرية لجثمان أودينغا بمشاركة الرئيس وليام روتو ومسؤولين آخرين وتعليق عمليات المطار لمدة ساعتين.

وكان أودينغا، الذي توفي يوم الأربعاء عن عمر ناهز 80 عاماً خلال تلقيه العلاج في الهند، شخصية مهمة في الحياة السياسية الكينية منذ عشرات الأعوام، إذ كان أحد رموز المعارضة وسجيناً سياسياً سابقاً وترشح للرئاسة خمس مرات لم يفز في أي منها.