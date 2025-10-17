الأخبار|أفريقيا

كينيا.. مراسم تشييع زعيم المعارضة تتحول إلى فاجعة (فيديو)

Supporters and mourners of Kenyan opposition leader Raila Odinga line up for the public viewing of Odinga's coffin at the Kasarani Stadium in Nairobi on October 16, 2025 following Odinga's death at the age of 80 during a health visit to India.
المشيّعون لزعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا في ملعب كاساراني بالعاصمة نيروبي (رويترز)
Published On 17/10/2025
|
آخر تحديث: 09:47 AM (توقيت مكة)

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات في العاصمة الكينية نيروبي، يوم الخميس، خلال مراسم تشييع جنازة زعيم المعارضة، رايلا أودينغا.

وعمدت قوات الأمن في ملعب كاراساني، إلى إطلاق النار والغاز المسيل للدموع لتفريق حشود تجمعت في الملعب لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان رايلا أودينغا.

نقلت وكالة “رويترز” عن شهود عيان أن حالة من الفوضى حدثت مع خروج أنصار أودينغا بالآلاف إلى الشوارع منذ الصباح الباكر واقتحام حشد ضخم بوابة ملعب رئيس، مما دفع الجنود إلى إطلاق النار في الهواء.

وقال مصدر بالشرطة لـ”رويترز” إن شخصين قتلا بالرصاص في الملعب، بينما أفادت قناتا (كيه.تي.إن نيوز) و(سيتيزين تي.في) التلفزيونيتان في وقت لاحق بأن عدد القتلى ارتفع إلى 4، فيما أصيب عشرات آخرون.

واجتاح عدد من المشيعين مطار نيروبي الدولي في وقت سابق من يوم الخميس مما عطل سير مراسم استقبال عسكرية لجثمان أودينغا بمشاركة الرئيس وليام روتو ومسؤولين آخرين، وتعليق عمليات المطار لمدة ساعتين.

وكان أودينغا، الذي توفي يوم الأربعاء عن عمر ناهز 80 عاما خلال تلقيه العلاج في الهند، شخصية مهمة في الحياة السياسية الكينية منذ عشرات الأعوام، إذ كان أحد رموز المعارضة وسجينا سياسيا سابقا وترشح للرئاسة 5 مرات لم يفز في أي منها.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

