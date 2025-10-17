متطرفون إسرائيليون يعرقلون دخول مساعدات إنسانية إلى غزة (فيديو)

عرقلت جماعة إسرائيلية متطرفة، اليوم الجمعة، مرور شاحنات تحمل مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بحسب ما أعلنت المجموعة.

المجموعة التي تطلق على نفسها اسم “الأمر. 9″، كانت قد عرقلت مرارا وصول مساعدات لغزة أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت المجموعة في تدوينة على منصة إكس إن عناصرها يعطلون حاليا مرور شاحنات المساعدات الواصلة لغزة بعدة نقاط على الطريق المؤدي إلى كرم أبو سالم التي تسيطر عليه تل أبيب.

وزعمت المجموعة أن حركة حماس “تنتهك الاتفاق وترفض إعادة الرهائن، ولذلك يجب حظر نقل المساعدات التي تمكنها من إعادة تأهيل نفسها”. وأضافت “لا تمر أي شاحنة مساعدات حتى عودة آخر قتيل”.

ونشرت الجماعة الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر أفراد منها وهم يعرقلون شاحنة مساعدات من المرور.

وعلى عكس المزاعم الإسرائيلية، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الأربعاء، أنها تبذل جهدا كبيرا لإغلاق ملف جثامين الأسرى المتبقية، وقالت إنها تحتاج إلى معدات وتقنيات خاصة للبحث تحت الأنقاض وانتشال ما تبقى من جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وتشكلت مجموعة “الأمر.9” بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وقامت خلال الأشهر الماضية بقطع الطرق المؤدية إلى المعابر.

كما قامت بتنظيم احتجاجات قرب المعابر، وفي بعض الحالات نهب وتخريب شحنات المساعدات، بحسب موقع (تايمز أوف إسرائيل).

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على الحركة العام الماضي بسبب هذه الأنشطة، قبل أن ترفعها مطلع العام الحالي.