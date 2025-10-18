إسرائيل تكشف هوية جثمان الأسير الذي سلمته كتائب القسام

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية صباح السبت، نقلاً عن عائلات الأسرى، عن استلام جثمان الأسير “إيلياهو مارغليت”، الملقب بـ”تشرشل”، الذي تم تسليمه من كتائب القسام عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

وأوضح البيان أن مارغليت البالغ من العمر 75 عاما، أسر في 7 أكتوبر أثناء ذهابه لإطعام خيوله في إسطبلات كيبوتس نير عوز.

מטה משפחות החטופים: אליהו מרגלית הוא החלל החטוף שהוחזר הלילה לישראל https://t.co/pDZl7uc2qN@NOFARMOS pic.twitter.com/DLerWnxTK1 — כאן חדשות (@kann_news) October 18, 2025

وذكرت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي أعلن في الأول من ديسمبر 2023، في اليوم السادس والخمسين للحرب، عن مقتل “إيلياهو مارغليت”.

يُذكر أن ابنته نيلي (41 عاماً) التي أُسرت أيضاً لدى حركة حماس في غزة، كان أُفرج عنها ضمن المرحلة السابعة من صفقة تبادل الأسرى الأولى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل في شهر نوفمبر 2023.