إسرائيل تكشف هوية جثمان الأسير الذي سلمته كتائب القسام

مركبات الصليب الأحمر تنقل جثث أسرى إسرائيليين تسلمتهم من غزة
مركبات الصليب الأحمر تنقل جثث أسرى إسرائيليين تسلمتهم من غزة (رويترز)
Published On 18/10/2025
آخر تحديث: 08:33 AM (توقيت مكة)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية صباح السبت، نقلاً عن عائلات الأسرى، عن استلام جثمان الأسير “إيلياهو مارغليت”، الملقب بـ”تشرشل”، الذي تم تسليمه من كتائب القسام  عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

وأوضح البيان أن مارغليت البالغ من العمر 75 عاما، أسر في 7 أكتوبر أثناء ذهابه لإطعام خيوله في إسطبلات كيبوتس نير عوز.

وذكرت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي أعلن في الأول من ديسمبر 2023، في اليوم السادس والخمسين للحرب، عن مقتل “إيلياهو مارغليت”.

يُذكر أن ابنته نيلي (41 عاماً) التي أُسرت أيضاً لدى حركة حماس في غزة، كان أُفرج عنها ضمن المرحلة السابعة من صفقة تبادل الأسرى الأولى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل في شهر نوفمبر 2023.

المصدر: الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلية

