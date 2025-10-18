إسرائيل تكشف هوية جثمان الأسير الذي سلمته كتائب القسام

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، صباح السبت، نقلا عن عائلات الأسرى، عن تسلّم جثمان الأسير “إلياهو مارغليت”، الملقب بـ”تشرشل”، الذي تم تسليمه من كتائب القسام عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.

وأوضح البيان أن مارغليت البالغ من العمر 75 عاما، أسر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء ذهابه لإطعام خيوله في إسطبلات كيبوتس نير عوز.

מטה משפחות החטופים: אליהו מרגלית הוא החלל החטוף שהוחזר הלילה לישראל https://t.co/pDZl7uc2qN@NOFARMOS pic.twitter.com/DLerWnxTK1 — כאן חדשות (@kann_news) October 18, 2025

بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه بعد استكمال إجراءات تحديد الهوية من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش عائلة المختطف إلياهو مرجليت (تشرشل) بأن جثمانه أُعيد لدفنه.

وأضاف المتحدث أنه وفقا للمعلومات الاستخباراتية المتوفرة، قُتل إلياهو على يد حركة (حماس) “الإرهابية” في 7 أكتوبر 2023، وتم “اختطاف” جثمانه إلى داخل قطاع غزة وفي تاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول 2023 تم إعلان وفاته.

يُذكر أن ابنته نيلي (41 عاما) التي أُسرت أيضا لدى حركة (حماس) في غزة، كان أُفرج عنها ضمن المرحلة السابعة من صفقة تبادل الأسرى الأولى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023.