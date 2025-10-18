إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في طوباس وحماس تتبنى العملية (فيديو)

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديين أصيبا بجروح متوسطة، ظهر اليوم السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع، استهدفت قوة راجلة خلال عملية هجومية نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وقال المتحدث إن الانفجار وقع أثناء مرور القوة في أحد أحياء المدينة، حين ألقى أحد الأشخاص العبوة باتجاهها، مما أدى إلى إصابة جنديين بجروح متوسطة، نُقلا إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفا أنه جرى إبلاغ عائلتيهما، وأن القوات تواصل عملياتها في المنطقة.

في المقابل، تبنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية، مؤكدة في بيان رسمي أن “العملية التي استهدفت قوة راجلة من جيش الاحتلال الصهيوني بعبوة ناسفة محلية الصنع، وأدَّت إلى إصابة عدد من جنوده، هي رسالة واضحة بأن المقاومة في الضفة الغربية لن تنكسر أو تخمد رغم كل محاولات الاحتلال تحييدها”.

وقالت الحركة إن “إرادة شعبنا أقوى من كل أدوات القهر”، وإن للمقاومة الحق في الرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة وغزة والقدس، مشيدة بـ”أبطال المقاومة الذين يثبتون في الميدان رغم القمع والاعتقالات ونشر الحواجز”.

وأضاف بيان حماس أن “استمرار هذه العمليات يعكس غضب الشعب الفلسطيني ورفضه للاحتلال ومخططاته الاستيطانية”، داعية جماهير الشعب إلى التمسك بخيار المقاومة والوحدة والصمود حتى “زوال الاحتلال ونيل الحرية والحقوق المشروعة”.