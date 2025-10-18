البيت الأبيض يكشف موقف ترمب من حرب أوكرانيا وفرص السلام

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ولقاءه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتسما بأجواء “ودية وصريحة للغاية”.

وأضافت المتحدثة أن صبر الرئيس ترامب وصبر الشعب الأمريكي أيضًا بدأ ينفد من استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن كلا الجانبين، بوتين وزيلينسكي، بحاجة للاعتراف بالواقع الحالي، والمضي نحو اتفاق سلام حقيقي.

وأكدت المتحدثة أن ترامب “يعمل من أجل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، تمامًا كما فعل سابقًا في ملف غزة وإسرائيل“، مضيفة: “هناك فجر جديد يلوح في الأفق بالشرق الأوسط، ونأمل أن يتحقق ذلك أيضا بين روسيا وأوكرانيا”.

وختمت بالقول إن الرئيس ترامب “يؤمن بوجود فرصة حقيقية لسلام دائم في الشرق الأوسط”.

إنهاء الحرب الأوكرانية

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال خلال لقاء مع زيلينسكي في البيت الأبيض في وقت سابق من يوم الجمعة “أعتقد أن الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب”، وذلك بعدما قال زيلينسكي إن الرئيس الروسي “ليس جاهزا” للسلام.

وخلال استضافته زيلينسكي، أكد ترامب أن هناك مخاوف بشأن جاهزية الجيش الأمريكي خلال مناقشة إرسال صواريخ من طراز توماهوك إلى أوكرانيا، معللا ذلك بأن استمرار تقديم الدعم ربما يؤثر في القدرات الدفاعية الأمريكية.

ولدى سؤاله عما ستقوم به الولايات المتحدة إذا واجهت صراعا واحتاجت إلى تلك الصواريخ، أجاب ترامب “هذه مشكلة. نحن بحاجة إلى صواريخ توماهوك، ونحتاج إلى الكثير من المعدات الأخرى التي أرسلناها إلى أوكرانيا على مدى السنوات الأربع الماضية. لقد قدَّمنا إليهم الكثير”.

مكالمة مثمرة

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر عبر منصة “تروث سوشيال”، أنه أجرى مكالمة هاتفية وصفها بـ”المثمرة للغاية” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، تناولت قضايا رئيسة عدة أبرزها تحقيق السلام في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ترامب في منشوره: “اختتمتُ للتو مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية. هنأني الرئيس بوتين والولايات المتحدة على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وهو أمر طالما حلمنا به منذ قرون، كما قال”.

وأضاف ترامب أن هذا النجاح “سيُسهم في مفاوضاتنا لإنهاء الحرب مع روسيا وأوكرانيا“.

وأشار إلى أن بوتين أعرب عن تقديره لجهود السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، في مجال رعاية الأطفال، مؤكدا استمرار التعاون بين البلدين في هذا السياق.

وأوضح ترامب أنه ناقش مع بوتين مستقبل التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الحرب، واتفق الطرفان على عقد اجتماع لمستشارين رفيعي المستوى الأسبوع المقبل بقيادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أن يُحدد مكان الاجتماع لاحقا.

وختم ترامب تصريحه بالإشارة إلى اتفاقه مع بوتين على لقاء مرتقب في بودابست، المجر، “للنظر في إمكانية إنهاء هذه الحرب المشينة بين روسيا وأوكرانيا”، كما أعلن عزمه لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي غدا لبحث نتائج مكالمته مع بوتين وملفات أخرى.