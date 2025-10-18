بريطانيا.. سجن 3 من “النازيين الجدد” خططوا لهجمات على مساجد ومهاجرين

قضت محكمة بريطانية، الجمعة، بسجن ثلاثة بريطانيين ينتمون إلى اليمين المتطرف بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات على مساجد ومعابد يهودية في إطار ما اعتقدوا أنه “حرب عرقية” قادمة.

وقال ممثلو الادعاء خلال محاكمة بروجان ستيوارت (25 عاما) وماركو بيتزيتو (26 عاما) وكريستوفر رينجروز (35 عاما) إن المتهمين كانوا يعدّون لعمل إرهابي عندما تم القبض عليهم في فبراير/شباط 2024.

ووجَّه مسؤولو الادعاء اتهامات إلى كل منهم بجمع معلومات تسهم في التحضير لعمل إرهابي. وفضلا عن ذلك، وجهوا اتهاما إلى رينجروز بتصنيع مكون لسلاح ناري.

“ترسانة من الأسلحة”

وذكرت صحيفة الغارديان أن الشرطة وجدت بحوزة المتهمين الثلاثة “ترسانة من الأسلحة” تضم نحو 200 قطعة سلاح، من بينها أسلحة نارية وسيوف وخناجر.

وقال الادعاء العام إنهم كانوا يستعدون “لحرب عرقية”، وأنهم استخدموا مجموعات على مواقع التواصل لتجنيد أعضاء جدد، من بينها مجموعات للنازيين الجدد.

لكنَّ ضابطا متخفيا من شرطة مكافحة الإرهاب تمكن، في 5 يناير/كانون الثاني 2024، من اختراق هذه المجموعات، وأبلغ السلطات بأنها على وشك تنفيذ هجمات إرهابية.

وحكمت القاضية جوهانا كاتس بسجن ستيوارت، الذي قال الادعاء العام إنه كان يؤدي دورا قياديا حيث نصَّب نفسه قائدا للمجموعة، لمدة 11 عاما، وبسجن رينجروز 10 سنوات، وبيتزيتو 8 سنوات.

“الإعجاب بهتلر”

وقال ممثل الادعاء جوناثان سانديفورد لأعضاء هيئة المحلفين إن المتهمين الثلاثة عبَّروا عن إعجابهم بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر، فضلا عن كراهيتهم لغير البيض، وخصوصا المسلمين والمهاجرين.

ومن بين مئات الرسائل التي تبادلها ثلاثتهم، بعضها عبر منصة تيليغرام، دار حديث عن قتل رئيس الوزراء آنذاك ريشي سوناك، وهو من أصول هندية، وتعذيب أئمة مسلمين.

وأكد جيمس دانكرلي، كبير مفتشي التحريات ورئيس شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق بريطانيا، في بيان أن “الثلاثة اتخذوا خطوات واقعية للتخطيط والإعداد لتنفيذ هجوم على مواطنين أبرياء”.