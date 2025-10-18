بعد إعلان القسام.. الصليب الأحمر يتسلم جثتي إسرائيليين من غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت جثتي “رهينتين” كانتا محتجزتين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن فرق المنظمة تنقل الجثتين حاليا إلى الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها ستسلّم، مساء السبت، جثتين إضافيتين لأسيرين إسرائيليين.

ويأتي ذلك ضمن مرحلة أولى من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت القسام في بيان عبر منصة تلغرام “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سنقوم بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال اللتين تم استخراجهما اليوم في قطاع غزة عند الساعة الـ10 مساء بتوقيت غزة (19:00 بتوقيت غرينتش)”.

ولم تقدّم القسام أي تفاصيل إضافية بشأن آلية أو موقع تسليم الجثتين.

وقبيل ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان “أوعز رئيس الوزراء نتنياهو بإبقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر”.

وأضاف “سيتم النظر في إعادة فتحه وفقا لكيفية وفاء حماس بالتزاماتها في إعادة الرهائن وجثث القتلى، وتنفيذ الشروط المتفق عليها لوقف إطلاق النار”.

ومنذ الاثنين الماضي، أفرجت كتائب القسام عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، كما سلَّمت جثث 11 من بين 28 معظمهم إسرائيليون، وقالت إنها تحتاج إلى وقت ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثث.

في حين تقول إسرائيل إن العدد المتبقي 18، إذ ادعت الأربعاء أن إحدى الجثث المتسلَّمة لا تتطابق مع أي من أسراها، كما تقول إن من بين الجثث العائدة جثة لمواطن نيبالي.

ووفق إفادة سابقة لهيئة البث العبرية، تسلّم إسرائيل مقابل كل جثة تتسلمها من مواطنيها 15 جثمانا فلسطينيا.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة البحث عن جثث أسرى إسرائيليين تحت أنقاض الدمار الذي خلَّفه جيش الاحتلال على مدى عامي حرب الإبادة الجماعية التي أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت نحو 90% من البنى التحتية المدنية.