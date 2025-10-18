بعد رفض إندونيسيا دخول فريق الجمباز الإسرائيلي.. اللجنة الأولمبية الدولية تكشف موقفها

أبدت اللجنة الأولمبية الدولية قلقها تجاه رفض الحكومة الإندونيسية منح فريق الجمباز الإسرائيلي تأشيرات الدخول للبلاد للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني.

📌 IOC statement on the rejection of visas for the Israeli delegation for the upcoming Artistic Gymnastics World Championships by the government of Indonesia ➡️ In full: https://t.co/Kcz2CCpNuh pic.twitter.com/4QjAjGGONd — IOC MEDIA (@iocmedia) October 17, 2025

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان لها، يوم الجمعة، إن موقفها المبدئي واضح تماماً بحيث يجب أن يتمكن جميع الرياضيين والفرق والمسؤولين المؤهلين، من المشاركة في المسابقات والفعاليات الرياضية الدولية بدون أي شكل من أشكال “التمييز” من الدولة المضيفة، وفقاً للميثاق الأولمبي.

وأضافت: “لذلك تقع المسؤولية المباشرة على عاتق الدولة المضيفة والجهة المنظمة والمؤسسات الرياضية المعنية لضمان الاحترام الكامل لهذا المبدأ”.

وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنها تتواصل مع الاتحاد الدولي للجمباز والحكومة في إندونيسيا للمساعدة في إيجاد حل. وأضاف البيان: “للأسف لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن”.

رفض التطبيع الرياضي

ورفضت إندونيسيا دخول الرياضيين الإسرائيليين في البطولات الدولية الكبرى، وذلك بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.

وأكدت السلطات الإندونيسية أن هذا القرار يعكس سياسة البلاد الراسخة في رفض التواصل الرسمي مع إسرائيل حتى تعترف بدولة فلسطينية مستقلة.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) قد رفضت استئنافين تقدم بهما الاتحاد الإسرائيلي للجمباز ضمن مجهوداته للمشاركة في البطولة.

ولم تكتف “كاس” بهذا الرفض، بل رفضت أيضاً طلب إسرائيل إجبار الاتحاد الدولي للجمباز على ضمان مشاركة إسرائيل، أو إلغاء أو نقل بطولة العالم للجمباز الفني، التي ستقام منافساتها ابتداءً من يوم الأحد المقبل في جاكرتا عاصمة إندونيسيا وتستمر حتى يوم 25 أكتوبر الجاري.