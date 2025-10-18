بيان من حركة حماس بعد مجزرة الاحتلال في حي الزيتون

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بأشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، بحق عائلة أبو شعبان في حي الزيتون وراح ضحيتها 11 شهيدًا من أبناء العائلة، بينهم 7 أطفال و3 نساء.

وذكر بيان الحركة أن الجريمة تكشف النية المبيتة للاحتلال باستهداف المدنيين العزل بدون أي مبرر.

وشددت حماس على أن المجزرة تأتي ضمن سلسلة الخروقات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية دولية يوم الجمعة الماضي.

ودعت الحركة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية كافة، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب.

مجزرة حي الزيتون

كان المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل أفاد للجزيرة مباشر، باستشهاد 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال، الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف حافلة تقل نازحين أثناء محاولتهم تفقُّد منازلهم في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في بيان: مجزرة جديدة ارتكبت بحق عائلة شعبان في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم مركبة مدنية كانت تقل العائلة، بعد أن تقدّمت نحو شرق المدينة وتجاوزت الخط الأصفر.

وأضاف: المركبة كانت تقل 11 مواطناً، بينهم 7 أطفال وسيدتان، جميعهم من نفس العائلة. كان بالإمكان تحذيرهم أو التعامل معهم بطريقة لا تفضي إلى القتل، لكن ما جرى يؤكد أن الاحتلال ما زال متعطشاً للدماء، ومصرا على ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الأبرياء.

وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حافلة صغيرة شرقي دوار الكويت على طريق شارع صلاح الدين في منطقة الزيتون.

وأوضح أن الاستهداف وقع أثناء عودة النازحين لتفقُّد منازلهم التي اضطروا إلى مغادرتها خلال العدوان، مؤكدا أن طواقمه واجهت صعوبات كبيرة في نقل المصابين نتيجة استمرار القصف واستهداف قوات الاحتلال للمواطنين الذين يحاولون الوصول إلى المكان.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مناطق مختلفة من قطاع غزة قصفا متقطعا من قِبل الجيش الإسرائيلي، رغم استمرار حالة وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.