ترامب يشتكي مجددا من تجاهله في جائزة نوبل (فيديو)

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعبير عن استيائه من عدم منحه جائزة نوبل للسلام، رغم ما قال إن دوره في إنهاء عدد من النزاعات حول العالم.

وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، قال ترامب إنه أسهم في إنهاء 8 حروب، من بينها النزاعات في رواندا والكونغو، والهند وباكستان، بالإضافة إلى تايلند.

الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب: لم يمنحوني جائزة نوبل للسلام رغم نجاحي في إنهاء 8 حـروب حتى الآن#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/xfmiaxvgzk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2025

وأضاف: “في كل مرة أنهي فيها حربا، يقولون لي إنني سأحصل على جائزة نوبل للسلام، لكن ذلك لا يحدث أبدا”.

وتابع مشيرا إلى أن الجائزة ذهبت مؤخرا إلى من وصفها بـ”السيدة الرائعة والسخية”، في إشارة إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

ولفت ترامب إلى أنه يسعى الآن لحل ما وصفه بـ”الحرب التاسعة”، في تلميح إلى الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن لا رئيس أمريكيّا سابقا نجح في إنهاء أي حرب كما فعل هو، بحسب زعمه.

وختم ترامب بالقول إنه بإنهاء تلك الحروب، أنقذ “عشرات الملايين من الأرواح”.