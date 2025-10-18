الأخبار|أمريكا

ترامب يشتكي مجددا من تجاهله في جائزة نوبل (فيديو)

US President Donald Trump speaks during a meeting with Argentina's President Javier Milei at the White House in Washington, DC, on October 14, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الفرنسية)
Published On 18/10/2025
آخر تحديث: 10:19 AM (توقيت مكة)

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعبير عن استيائه من عدم منحه جائزة نوبل للسلام، رغم ما قال إن دوره في إنهاء عدد من النزاعات حول العالم.

وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، قال ترامب إنه أسهم في إنهاء 8 حروب، من بينها النزاعات في رواندا والكونغو، والهند وباكستان، بالإضافة إلى تايلند.

وأضاف: “في كل مرة أنهي فيها حربا، يقولون لي إنني سأحصل على جائزة نوبل للسلام، لكن ذلك لا يحدث أبدا”.

وتابع مشيرا إلى أن الجائزة ذهبت مؤخرا إلى من وصفها بـ”السيدة الرائعة والسخية”، في إشارة إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

ولفت ترامب إلى أنه يسعى الآن لحل ما وصفه بـ”الحرب التاسعة”، في تلميح إلى الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن لا رئيس أمريكيّا سابقا نجح في إنهاء أي حرب كما فعل هو، بحسب زعمه.

وختم ترامب بالقول إنه بإنهاء تلك الحروب، أنقذ “عشرات الملايين من الأرواح”.

المصدر: الجزيرة مباشر

