تعليق الرحلات بمطار في بنغلاديش بعد اندلاع حريق (فيديو)

أعلنت السلطات البنغلاديشية، اليوم السبت، اندلاع حريق كبير في محطة الشحن بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، مما أدى إلى تعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة وتحويل عدد من الطائرات إلى مطارات بديلة.

وقال طلحة بن زاسم، مسؤول الأمن في قطاع الإعلام بهيئة الإطفاء والدفاع المدني، إن نحو 37 وحدة إطفاء تعمل في الموقع لإخماد الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم، بمشاركة قوات من الجيش والبحرية وسلاح الجو لدعم جهود السيطرة على النيران.

وأكد مسؤولون في المطار أن العمليات الجوية أُوقفت مؤقتا، وأن جميع الطائرات في أمان، مشيرين إلى أن أعمدة الدخان الكثيف غطت أجزاء من المدرج دون أن تمتد النيران إلى مبنى الركاب الرئيسي.

وأفادت تقارير محلية بأن رحلات داخلية ودولية تأثرت بالحادث، إذ جرى تحويل رحلة تابعة لطيران “إنديجو” من دلهي إلى كولكاتا بدلا من دكا، في حين حُولت رحلة “العربية للطيران” القادمة من الشارقة إلى مدينة تشيتاجونج.

كما شوهدت طائرة تابعة لـ”كاثي باسيفيك” قادمة من هونغ كونغ، وهي تحلق في مسار دائري بعد فشلها في الهبوط بالمطار.

وقال مينول إحسان، وهو مسؤول في مديرية الصحة، إن 4 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح طفيفة نتيجة الحريق، بينما لا تزال أسباب اندلاعه مجهولة حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من حريقين كبيرين في بنغلاديش؛ أحدهما في مستودع للمواد الكيميائية أسفر عن مقتل 16 شخصا، والآخر أدى إلى احتراق مصنع للملابس في مدينة تشيتاجونج الساحلية.