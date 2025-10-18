حكومة غزة توثق 47 خرقا إسرائيليا لوقف الحرب

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب سلسلة من “الخروق الخطيرة والمتكررة” منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تمثل “خرقا صارخا لقرار وقف الحرب ولأحكام القانون الدولي الإنساني”.

وقال المكتب في بيان إن عدد هذه الخروق الموثقة بلغت 47 خرقا حتى اليوم، وتنوعت بين إطلاق النار المباشر على المواطنين، وعمليات القصف والاستهداف المتعمد، واعتقال مدنيين في مناطق متفرقة من القطاع، مشيرا إلى أن هذه الممارسات “تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال رغم إعلان وقف الحرب”.

وأوضح البيان أن الاحتلال نفذ اعتداءاته باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، إضافة إلى الرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، والطائرات المسيَّرة (الكواد كابتر) التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية، وتنفذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.

وأكد المكتب أن هذه الخروق شملت جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، مما يدل على أن إسرائيل “لم تلتزم بوقف العدوان، وتواصل سياسة القتل والإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.

وبحسب البيان، فقد أسفرت هذه الانتهاكات منذ بدء سريان قرار وقف الحرب عن استشهاد 38 فلسطينيا وإصابة 143 آخرين بجروح متفاوتة.

وحمَّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعيا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر وحماية السكان المدنيين العزل في قطاع غزة.