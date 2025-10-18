الأخبار|إيران

على عجلتين.. شاهد كيف دعم الرئيس الإيراني الرياضة والبيئة (فيديو)

بزشكيان قال إن المجتمع الدولي عاجز أو غير راغب في وقف الحرب في غزة ولبنان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (رويترز- أرشيف)
Published On 18/10/2025
|
آخر تحديث: 10:32 AM (توقيت مكة)

حفظ

وثق مقطع “فيديو” الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال ركوبه دراجة هوائية برفقة عدد من المسؤولين في أصفهان في إطار فعالية “الطريق الصحي” المهتمة باللياقة والبيئة.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تجول الرئيس الإيراني، في شوارع المدينة بالدراجة برفقة نائبه التنفيذي، جعفر قائم بناه وعدد من كبار المسؤولين، في مشهد لفت الانتباه.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن بزشكيان حضر أيضا خلال زيارته إلى أصفهان، المؤتمر الدولي الرابع لنهج البلاغة، والمسابقة الوطنية الثانية والعشرين للمهارات، ومهرجان المتبرعين لبناء المدارس السابع والعشرين.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إيرانية

إعلان