على عجلتين.. شاهد كيف دعم الرئيس الإيراني الرياضة والبيئة (فيديو)

وثق مقطع “فيديو” الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال ركوبه دراجة هوائية برفقة عدد من المسؤولين في أصفهان في إطار فعالية “الطريق الصحي” المهتمة باللياقة والبيئة.

على دراجة هوائية.. الرئيس الإيراني يتجول في شوارع #أصفهان ضمن مبادرة صحية وبيئية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DrBcaNhlkz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2025

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تجول الرئيس الإيراني، في شوارع المدينة بالدراجة برفقة نائبه التنفيذي، جعفر قائم بناه وعدد من كبار المسؤولين، في مشهد لفت الانتباه.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن بزشكيان حضر أيضا خلال زيارته إلى أصفهان، المؤتمر الدولي الرابع لنهج البلاغة، والمسابقة الوطنية الثانية والعشرين للمهارات، ومهرجان المتبرعين لبناء المدارس السابع والعشرين.