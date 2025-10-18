أصيب أربعة شرطيين بسهام ومتفجرات الجمعة خلال احتجاجات بدأت قبل أيام أمام السفارة الأميركية في بوغوتا ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب.

Esto no es manifestación. Es intento de homicidio. El Estado colombiano, no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado. Los responsables… https://t.co/v5f0DDKL2P pic.twitter.com/8C4ce9dqGS — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) October 17, 2025

وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الكولومبية شرطيا من مكافحة الشغب مصابا بسهم في ذراعه وسط مشاهد من الفوضى وصافرات الإنذار والغاز المسيل للدموع.

وقال رئيس بلدية بوغوتا كارلوس فرناندو غالان على إكس “هاجم مجرمون، بعضهم ملثمون، السفارة بمواد حارقة ومتفجرات وسهام. أصيب أربعة شرطيين في الوجه والساقين والذراعين”.

أوضح الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، إنه طلب من سفارة الولايات المتحدة في بوغوتا اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، مضيفا أنه و “للأسف هاجمت مجموعة أكثر تطرفا القوات التي تحمي السفارة، ما أدى إلى إصابة عدد من الشباب بالسهام”.

ويتجمع المتظاهرون منذ يوم الإثنين تحت مسمى “مؤتمر الشعب” الذي يضم منظمات تدافع عن مجتمعات السكان الأصليين والفلاحين، وفق ما أوضح جيمي مورينو، وهو أحد الناطقين باسمهم، مؤكدا لوكالة فرانس برس معارضته “لأي تدخل من الولايات المتحدة” و”التهديد الذي تشكله على منطقة البحر الكاريبي”، خصوصا في فنزويلا.