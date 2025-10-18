الأخبار|أمريكا الجنوبية

كولومبيا.. “قوس ونبال” بدل الشعارات أمام السفارة الأمريكية في بوغوتا (فيديو)

Demonstrators prepare to shoot arrows at police officers near the entrance of the US embassy during a protest in Bogota on October 17, 2025.
متظاهرون يستعدون لإطلاق السهام على رجال الشرطة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية خلال احتجاج في بوغوتا في 17 أكتوبر 2025 (الفرنسية)
Published On 18/10/2025

أصيب أربعة شرطيين بسهام ومتفجرات الجمعة خلال احتجاجات بدأت قبل أيام أمام السفارة الأميركية في بوغوتا ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب.

وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الكولومبية شرطيا من مكافحة الشغب مصابا بسهم في ذراعه وسط مشاهد من الفوضى وصافرات الإنذار والغاز المسيل للدموع.

وقال رئيس بلدية بوغوتا كارلوس فرناندو غالان على إكس “هاجم مجرمون، بعضهم ملثمون، السفارة بمواد حارقة ومتفجرات وسهام. أصيب أربعة شرطيين في الوجه والساقين والذراعين”.

أوضح الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، إنه طلب من سفارة الولايات المتحدة في بوغوتا اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، مضيفا أنه و “للأسف هاجمت مجموعة أكثر تطرفا القوات التي تحمي السفارة، ما أدى إلى إصابة عدد من الشباب بالسهام”.

ويتجمع المتظاهرون منذ يوم الإثنين تحت مسمى “مؤتمر الشعب” الذي يضم منظمات تدافع عن مجتمعات السكان الأصليين والفلاحين، وفق ما أوضح جيمي مورينو، وهو أحد الناطقين باسمهم، مؤكدا لوكالة فرانس برس معارضته “لأي تدخل من الولايات المتحدة” و”التهديد الذي تشكله على منطقة البحر الكاريبي”، خصوصا في فنزويلا.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

