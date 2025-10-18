محمد نزال: حماس منفتحة على كل أطروحات إدارة غزة (فيديو)

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال أن الحركة “منفتحة على كل الأطروحات التي تضع إدارة قطاع غزة ضمن حوار فلسطيني خالص”.

وأكد أن أي حل يجب أن يُبنى على توافق وطني بعيدا عن الإجبار أو القرارات المفروضة من الخارج، على حد قوله.

وقال نزال، في مقابلة مع “الجزيرة مباشر”، إن حركته قدَّمت قائمة تضم أكثر من 40 شخصية وطنية مستقلة إلى الوسطاء والمصريين لاختيار هيئة من التكنوقراط تتولى إدارة الشؤون المدنية والإنسانية في قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية.

وتابع أن الهدف هو اختيار من 10 إلى 15 شخصية مستقلة تنظيميا لا تنتمي إلى أي فصيل، حتى لا تعطى ذريعة للاحتلال بالقول إن حماس تدير المشهد. وأضاف “قدَّمنا القائمة منذ شهور، وسيُحسم أمر الأسماء مع الوفد الذي يصل القاهرة قريبا”.

الانتقال السلس إلى المرحلة الثانية

وشدد نزال على حرص الحركة على الانتقال السلس إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بعد الوفاء بالتزاماتها في المرحلة الأولى، معبّرا عن أمل حماس في “عدم بقاء الوضع عالقا في المرحلة الأولى”.

لكنه أشار بوضوح إلى أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن بسبب “مماطلة وتعنت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو“.

وقال إن ممارسات الاحتلال وتعطيله لفتح معبر رفح تُعَد نوعا من الابتزاز الذي يعرقل التقدم.

وعلى صعيد إنساني بحت، حذر نزال من أن إخراج الجثث لا يمكن أن يتم إلا بمعدات متخصصة وفِرق فنية لأن بعض الجثث “موجودة تحت أنقاض وانهيارات داخل الأرض وبمواقف معقدة”، مما يتطلب “تكنولوجيا متقدمة وفرق إنقاذ مختصة”.

دخول فرق فنية

وأشار إلى استعداد حماس للاتفاق على دخول فرق فنية من دول أو جهات قادرة على المساعدة -ذكر مثالا تركيا التي عرضت قدرات تقنية- مشددا على أنه لا مانع لدى الحركة في دخول فرق فنية أو تكنولوجية لمساعدة المقاومة على انتشال الجثث والمرضى، بشرط أن تتعاون سلطات الاحتلال وتسمح بالوصول.

فتح معبر رفح

وطالب نزال الوسطاء والراعي الأمريكي بالتحرك “بكل قوة” للضغط على إسرائيل وإجبارها على فتح معبر رفح وفق نصوص الاتفاق.

ورفض أن يُستخدم إغلاق المعبر وسيلة “لابتزاز الفلسطينيين” أو معاقبة المدنيين، معتبرا أن رفح “شريان الحياة لقطاع غزة”، وأن ربط إدخاله بتسليم كل الجثث أو شروط ابتزازية أمر مرفوض.

وقال بصراحة “حماس التزمت بإعادة عدد كبير من الجثامين والأحياء، ولا مصلحة لنا في الاحتفاظ بها”.

وأكد نزال مجددا التزام الحركة بما تستطيع من إعادة الأسرى الأحياء “وما استطعنا الوصول إليه من جثامين أسرى الاحتلال”، لكنه نبَّه إلى أن هناك “ظروفا فنية ولوجستية تحول دون الوصول إلى كل الجثث فورا”، مطالبا بالتعاون الفني واللوجستي العاجل من الوسطاء والدول ذات الخبرة.

إدارة المرحلة الانتقالية

وبشأن طبيعة التوافق الفلسطيني على إدارة المرحلة الانتقالية، أوضح نزال أن مبادرة حماس تتضمن “شراكة وطنية” مع كل الفصائل، وأن الهيئة المقترحة يمكن أن تدار بمرجعية السلطة الفلسطينية أو عبر توافق فلسطيني يشمل حركة فتح والفصائل الأخرى.

وأكد أنه لا مانع لدى حماس من أن تدير السلطة الأمور بشرط أن تكون مشاركة وطنية، وتتماشى مع مصلحة القطاع، وتمكّن من العودة إلى الحياة الطبيعية، وحتى المطالبة بإجراء انتخابات شاملة ونزيهة لاحقا بإشراف عربي وإسلامي ودولي.

نزع سلاح المقاومة

ورد نزال على تقارير إعلامية عن “قوة استقرار” محتملة أو شائعات بوجود ترتيبات لنزع سلاح الحركة، مؤكدا أن أي أفكار من هذا النوع “يجب أن تتم بالبحث والحوار مع الفصائل الفلسطينية”، وأنه يرفض أن تُفرض ترتيبات تجرد المقاومة من سلاحها دون تفاهم شامل.

وقال “هناك فرق بين قوة استقرار لإرساء الأمن وقوة تأتي لنزع سلاح المقاومة”.

إعدامات ميدانية

وردا على انتقادات داخلية وخارجية تتعلق بحوادث انتقامية أو إعدامات ميدانية بعد انسحاب الاحتلال من مناطق معيَّنة في الضفة، قال نزال إن حالات الفوضى والردود الانتقامية في الأيام الأولى كانت محدودة ونتيجة ظروف استثنائية عقب سنوات من القمع والاغتيالات، مشددا على التزام حماس بالقانون والإجراءات القضائية، ومطالبا بمنع أي انتهاكات فردية وإحالتها إلى الجهات المختصة داخل القطاع.

واختتم نزال تصريحاته بالقول إن حركة حماس “لا تريد تعطيل الاتفاق”، مؤكدا حرص الحركة على تنفيذ تعهداتها والانتقال سريعا إلى المرحلة التالية من التفاهمات، مجددا الدعوة للوسطاء إلى العمل بدور فاعل لإجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بوصول المعدات والفرق الفنية، وتوفير الظروف الإنسانية اللازمة لانتشال الجثث ورعاية الجرحى وإتمام ما تبقى من بنود المرحلة الأولى.