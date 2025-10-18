ويتكوف وكوشنر: الهجوم على قطر فاجأنا.. وهكذا كان رد ترامب على إسرائيل

قال المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف لشبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، إنه شعر هو وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ببعض الخيانة بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر شهر سبتمبر.

وأضاف ويتكوف أن الهجوم كان له تداعيات كبيرة، إذ جاء في وقت كانت فيه قطر تلعب دورًا حاسمًا في المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وأشار إلى أن الهجوم أدى إلى فقدان ثقة القطريين، كما أن حركة حماس “توارت عن الأنظار”، ما جعل الوصول إليهم صعبًا للغاية في تلك المرحلة.

وأكد ويتكوف أن الهجوم كشف مدى أهمية وحساسية الدور الذي كانت تؤديه قطر في سير المفاوضات.

من جهته، قال جاريد كوشنر في حديثه للشبكة ذاتها، إن الرئيس ترامب شعر بعد الهجوم بأن الإسرائيليين بدأوا يتصرفون خارج السيطرة، وهو ما دفعه لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاههم، “ترمب شعر بسبب الهجوم على قطر بأن الوقت قد حان لأن يكون صارما للغاية مع الإسرائيليين”.

وأضاف كوشنر أن ترامب رأى أن الوقت قد حان “لإيقاف الإسرائيليين عن القيام بأشياء يرى أنها ليست في مصلحتهم”، على حد وصفه.

بعد فوات الأوان

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عقب الهجوم الذي شنته إسرائيل على الدوحة في شهر سبتمبر الماضي أن إدارته أُبلغت، من الجيش الأمريكي أن إسرائيل شنت هجوما ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أحد أحياء العاصمة القطرية الدوحة، مشددا على أن القرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل منفرد، ولم يكن بقرار منه، على حد قوله.

وأوضح ترامب، في تعليقه المنشور على موقعه الرسمي في منصة “تروث سوشيال”، أن “قصف دولة ذات سيادة مثل قطر، التي تُعَد حليفا مقربا للولايات المتحدة وتعمل بشجاعة للإسهام في جهود الوساطة من أجل إحلال السلام، لا يخدم أهداف إسرائيل ولا أهداف واشنطن”.

وأعرب ترامب عن أسفه العميق لوقوع الهجوم في قطر، التي وصفها بأنها “حليف قوي وصديق للولايات المتحدة”.

وأوضح أنه أجرى اتصالات مع كل من أمير قطر ورئيس الوزراء القطري، وعبَّر لهما عن شكره لدعمهما وصداقتهما للولايات المتحدة، مؤكدا “طمأنت القيادة القطرية بأن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيها”.

اتصال حاد

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلت عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًّا “حادًّا” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الهجوم على قطر عبّر خلاله عن إحباطه العميق وصدمته من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ممثلين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطر.

وبحسب المصادر ذاتها، أبلغ ترامب نتنياهو أن قرار استهداف قادة حماس في الدوحة لم يكن قرارًا حكيمًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تسيء إلى صورة إسرائيل في العالم في وقت تشهد فيه غزة هجمات دامية.

المسؤولون أوضحوا أن ترامب غضب بشكل خاص لأن معلومات الغارة وصلته عبر الجيش الأمريكي وليس من الجانب الإسرائيلي مباشرة، الأمر الذي اعتبره إهانة لواشنطن وتجاوزًا لقنوات التنسيق بين الحليفين.

كما قال المسؤولون الأمريكيون إن ترامب غضب لأن القصف طال أراضي دولة حليفة للولايات المتحدة كانت تضطلع بدور الوسيط في مفاوضات لإنهاء حرب غزة.

وأكدت الصحيفة أن ترامب يشعر بإحباط متزايد من نتنياهو الذي يتخذ خطوات عدوانية دون علم واشنطن، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اشتكيا من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يضع الإدارة الأمريكية باستمرار في مواقف صعبة دون سابق إنذار.