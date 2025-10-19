“الدعم السريع أضعف حلقات التمرد ومخلب قط” لأطراف إقليمية ودولية: رئيس حركة تحرير السودان

اتهم رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور ميليشيا الدعم السريع بالعمل كمخلب قط نيابة عن أطراف إقليمية بهدف تفكيك السودان.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال تمبور “ميليشيا الدعم السريع المتمردة هي الحلقة الأضعف في هذا المخطط هي فقط استخدمت كمخلب قط لتنفيذ هذا المخطط الذي يهدف في النهاية إلى اختطاف السودان”.

رئيس حركة تحرير #السودان: تشاد وإثيوبيا وكينيا وغيرها من دول الجوار تسعى لتفكيك السودان وتقديم الدعم للميليشيات وحلفائها#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/E9OSxhCT9V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2025

وأشار تمبور إلى عدد من الأطراف الإقليمية التي اتهمها بالعمل على تنفيذ مخطط القضاء على السودان بشكله الحالي قائلا “هناك دول في محيطنا الأفريقي تدخلت تدخلا واضحا في الشأن السوداني ووفرت الدعم اللوجستي المباشر لهذه الميليشيا كدولة تشاد التي أعلنت عداءها بشكل واضح على الدولة السودانية والشعب السوداني”.

وواصل تمبور اتهامه لتشاد بأنها “فتحت حدودها المشتركة مع السودان بشكل كامل أمام هذه الميليشيا لتتحرك بكل حرية” عبرها مردفا، “وكذلك دولة إثيوبيا التي احتضنت كلا الجناحين السياسيين بميليشيا الدعم السريع بمختلف أسمائهما، تقدم وصمود، والمذكرات التي وقعت ما بين الحرية والتغيير والمجلس المركزي بحضور حمدوك مع قائد الميليشيا محمد حمدان دقلو“.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة لا تستهدف قبائل أو مناطق معيَّنة، بل إن مهمتها تقتصر على مواجهة “العدو” أينما وُجد، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية ضد من وصفهم بالأعداء حتى تحقيق الأهداف المعلنة.