“اليوم عاد 300 ألف طفل إلى الدراسة في غزة”: المتحدث باسم الأونروا
أكد عدنان أبوحسنة المتحدث باسم الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عودة أكثر من 300 ألف طفل فلسطيني إلى الدراسة في قطاع غزة.
وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال أبو حسنة “نحن استأنفنا العملية التعليمية اليوم ولم نستطع الانتظار فاليوم عاد 300 ألف طفل في مدارس الأونروا إلى مدارسهم وعلى استعداد لاستقبال المزيد في المرحلة المقبلة”.
"استأنفنا العملية التعليمية اليوم".. المتحدث باسم #الأونروا: كل شيء يدخل إلى #غزة الأونروا تقوم بتوزيعه#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/90VXrc1XIh
وأوضح أبوحسنة أن الأونروا هي المؤسسة الوحيدة المتماسكة في القطاع وبالتالي تتولى المسؤولية الكاملة لتوزيع المواد الإغاثية التي يتم توزيعها مضيفا “عملية إدخال المواد الغذائية والمساعدات سواء من جانب الأونروا أو من غيرها فالأونروا لها دور كبير في ذلك”.
وأشار أبو حسنة إلى أن فرق الأونروا كانت تعمل في ذروة الحرب بشكل مستمر سواء داخل قطاع غزة أو في العاصمة الأردنية عمان استعدادا لما بعد انتهاء الحرب.
وأضاف أن الوكالة جهزت فصلين دراسيين يستمر كل منهما 4 أشهر كما حددت المناهج الدراسية بشكل مسبق واعدت منصة إليكترونية للتواصل مع التلاميذ.