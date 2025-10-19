شاهد: جنود الاحتلال ينكلون بجثمان شهيد في نابلس

أظهرت مشاهد مصورة من مدينة نابلس، اليوم الأحد، جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يعتدون على جثمان الشهيد ماجد أبو داود بعد استشهاده، في مشهد أثار غضبا واسعا بين الأهالي والمتابعين.

وتظهر اللقطات الجنود وهم يختطفون الجثمان ويحاولون سحبه بالقوة وسط حالة من الفوضى والصراخ، فيما تقدمت سيدة من ذوي الشهيد في محاولة لمنعهم من التنكيل بجثمانه، إلا أن الجنود انهالوا عليها بالضرب والدفع حتى سقطت أرضا.

وبحسب المشاهد، تدخل عدد من أهالي المنطقة وتمكنوا من صد الجنود ومنعهم من أخذ الجثمان، قبل أن يحملوه بعيدا إلى مكان آمن وسط حالة من التوتر والاستنفار في المكان.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تشهد مدنها وبلداتها اقتحامات يومية تتخللها عمليات إعدام ميداني واعتداءات على المدنيين والمنازل، في استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي تتبعها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.