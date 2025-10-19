فاينانشال تايمز: ترامب يحث زيلينسكي على إبرام اتفاق مع بوتين وإلا سيواجه الدمار

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قبول الشروط الروسية لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، محذّرا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد “بتدمير أوكرانيا” إذا لم تمتثل لمطالبه.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اليوم الأحد، إن ترامب شدد خلال لقائه زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة على ضرورة أن “تسلم أوكرانيا منطقة دونباس الشرقية بالكامل إلى روسيا“، في تكرار واضح لما طرحه بوتين خلال مكالمة هاتفية مع ترامب في اليوم السابق.

غير أن كييف — وفق التقرير — نجحت في إقناع ترامب بالعودة إلى موقف “تجميد خطوط القتال الحالية”، حيث صرح الرئيس الأمريكي بعد الاجتماع بأن على الجانبين “وقف الحرب عند خط المواجهة الراهن”، وهو ما وصفه زيلينسكي بأنه “نقطة مهمة”.

تباين الأولويات

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء الذي جاء ضمن زيارة زيلينسكي إلى واشنطن بهدف الحصول على مزيد من الأسلحة، عكس تباينا واضحا في الأولويات بين الجانبين، إذ بدا ترامب أكثر إصرارا على التوسط للتوصل إلى “اتفاق سلام” سريع بدلا من تعزيز الدعم العسكري لكييف.

وأضافت فاينانشال تايمز أن بوتين عرض خلال اتصاله مع ترامب، يوم الخميس، التنازل عن “أجزاء صغيرة” من منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين على الجبهة الجنوبية، مقابل حصول موسكو على “الأجزاء الأكبر” من إقليم دونباس الخاضع حالياً للسيطرة الأوكرانية، وهو عرض وصفته الصحيفة بأنه أقل من مطالبه السابقة التي شملت التنازل عن نحو 20 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية.

قمة ثانية في بودابست

ووفق الصحيفة، فقد اتفق ترامب وبوتين على عقد “قمة ثانية” في العاصمة المجرية بودابست خلال الأسبوعين المقبلين، بعد قمة فاشلة سابقة في ولاية ألاسكا الأمريكية منتصف أغسطس/آب لم تحقق أي اختراق في مسار المفاوضات.

وفي موازاة التقرير، بثت قناة إن بي سي الأمريكية مقابلة جديدة مع زيلينسكي دعا فيها الرئيس الأوكراني نظيره الأمريكي إلى “تشديد الضغط على بوتين لإنهاء الحرب”، قائلا إن الرئيس الروسي “أقوى من حركة حماس“، وإنه يقود “حربا أوسع نطاقا بجيش يعد ثاني أكبر جيوش العالم”.

زيادة الضغط على موسكو

وأوضح زيلينسكي أن “زيادة الضغط” على موسكو ضرورية لتحقيق “سلام عادل ودائم”، مؤكدا وجوب إشراك أوكرانيا في أي محادثات مرتقبة بين ترامب وبوتين في بودابست.

وأضاف أنه “إذا أردنا سلاما حقيقيا، يجب أن يكون طرفا المأساة على الطاولة.. نعم، روسيا محتل، لكن أوكرانيا هي من تعاني وتقاتل”.

ورغم مساعي كييف، عاد زيلينسكي من واشنطن “خالي الوفاض” بعد فشله في الحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى التي كان يطالب بها منذ أسابيع، إذ صرح ترامب في مقابلة لاحقة مع قناة فوكس نيوز قائلا “نحن أيضا بحاجة إلى هذه الصواريخ، ولا يمكننا أن نعطي كل أسلحتنا لأوكرانيا”.