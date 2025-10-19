“لا تقدر بثمن”.. الإعلان عن مسروقات من متحف اللوفر في فرنسا

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية أن ثماني حليّ “لا تقدر بثمن على الصعيد التراثي”، سرقت صباح الأحد من متحف اللوفر في باريس.

وأوضحت الوزارة أن قطعة تاسعة هي تاج الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث (الذي كان إمبراطورا بين عامي 1852 و1870) أسقطها اللصوص خلال فرارهم ويتم “فحص وضعها راهنا” موضحة أنهم استهدفوا “واجهتين تحظيان بحماية عالية” خلال العملية.

ومن بين الحليّ الثماني المسروقة من قاعة أبولون في المتحف العائدة كلها إلى القرن التاسع عشر، عقد من الياقوت للملكة ماري-إميلي زوجة الملك لوي-فيليب الأول، مؤلف من ثمانية أحجار ياقوت و631 ماسة بحسب موقع اللوفر الإلكتروني.

وسرق اللصوص أيضا عقدا من الزمرد من طقم للزوجة الثالثة لنابليون الأول، ماري لويز، مؤلفا من 32 حجر زمرد و1138 ماسة.

أما تاج الإمبراطورة أوجيني فيحمل حوالي ألفي ماسة على ما يفيد موقع اللوفر.

وقالت الوزارة إن أجهزة الإنذار الموضوعة على النافذة الخارجية لقاعة أبولون فضلا عن الواجهتين اللتين تحظيان بحماية عالية انطلقت بالتزامن عند حصول العملية التي وصفت بأنها “كانت سريعة ومفاجئة”.

كيف تمت العملية؟

في ضربة استمرت دقائق قليلة، استقل لصوص مصعد الشحن وحطموا نافذة للوصول إلى قاعة أبولو، في حين كان السائحون يتدافعون في الممرات، وحطموا صناديق العرض وهربوا بالمجوهرات.

وتعد هذه إحدى أبرز سرقات المتاحف في الذاكرة الحديثة، وتأتي في الوقت الذي اشتكى فيه موظفو متحف اللوفر من نقص العاملين وموظفي الأمن.

ووقعت السرقة على بعد 250 مترا فقط من لوحة الموناليزا الشهيرة، ولم يصب أحد بأذى.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” إن مجرمين دخلوا المتحف، عبر الواجهة المطلة على نهر السين، حيث تجري أعمال بناء.

وأضافت الصحيفة أنه بعد تحطيم النوافذ، سرقوا “تسع قطع من مجموعة المجوهرات الخاصة بنابليون والإمبراطورة”.

وقالت وزارة الداخلية إنه في حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا، اخترق عدد من اللصوص نافذة وسرقوا مجوهرات من واجهات العرض ولاذوا بالفرار على متن دراجات نارية.