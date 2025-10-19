نزال: الاحتلال يعرقل وصول الفرق الفنية للبحث عن جثث الأسرى في غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)محمد نزال أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعرقلة وصول فرق البحث الفنية إلى مواقع محددة في قطاع غزة لمواصلة البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين المفقودة.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال نزال إن حركة حماس التزمت بكل تعهداتها موضحا أن “الحقيقة أن حركة حماس التزمت بكل تعهداتها التي ذكرتها في رسالة الرد على خطة الرئيس ترامب”.

وأكد نزال أن ” حركة حماس التزمت بإعادة عدد كبير حتى الآن من الجثامين ولكن ما يعرفه نتنياهو أن هناك ظروفا فنية ولوجستية تحول دون الوصول إلى كل الجثث لأن بعضها موجود على عمق عشرات الأمتار في باطن الأرض بعد انهيار بعض المباني عليها أو انهيار أنفاق عليها”.

وأردف نزال “وهذا يحتاج إلى معدات تكنولوجية متقدمة لذلك أن يتم ابتزاز الفلسطينيين بإغلاق معبر رفح فهذا أمر مرفوض يحتاج من الراعي الأمريكي والوسطاء الثلاثة أن يتحركوا بكل قوة لإعادة معبر رفح الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة لقطاع غزة”.

وكانت حماس قد أكدت في بيان لها السبت أن “استمرار إغلاق معبر رفح، ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين، ومنع إدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، ومنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها، سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث”.