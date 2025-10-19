الأخبار|إسرائيل

“يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة”: 32 عاما من الأسر منها 14 من العزل الانفرادي

عميد أسرى القدس محمود عيسى بعد 32 عاما من الأسر لدى الاحتلال الإسرائيلي قضى 14 منها رهن العزل الانفرادي يؤكد أن ما تحمله من ظروق قاسية هان عليه بسبب إيمانه.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال عيسى “أشياء كثيرة لا يكاد يتصورها العقل لكن الإيمان يصنع المعجزات وما نراه من صمود شعبنا في غزة هذا الصمود الأسطوري وهذا الصبر الذي تنوء عن حمله الجبال وما يعانيه الآن إخوة كثر في سجون الاحتلال هو أمر لا يكاد يتصوره عقل”.

وأضاف عيسى “ولكن الله عز وجل يثبت الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة”.

وأكد أن المعاناة التي مر بها في الأسر كانت شديدة “لكن الأعظم منها ما يجري الآن في سجون الاحتلال مما لا يمكن أن يتخيله عقل بشري”.

وأفرج عن عيسى قبل أيام ضمن صفقة وقف الحرب التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

