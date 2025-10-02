أسطول الصمود.. إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال السفارة وبريطانيا “قلقة للغاية” بعد اعترض إسرائيل للسفن

أثار اقتحام جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي، لسفن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، ردودا دولية ومحلية غاضبة، حيث استدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية، وأعربت بريطانيا عن القلق الشديد.

وكان جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعترضوا أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، وأكد المشاركون، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت بشكل غير قانوني سفنا من الأسطول.

البحرية الإسرائيلية تستولي على قارب جديد لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة وتعتقل النشطاء على متنه

وأظهر مقطع فيديو صُوِّر بكاميرات المراقبة على متن أحد قوارب أسطول الصمود، اقتحام جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد القوارب الذي كان يقل مجموعة من الناشطين، فجر اليوم الخميس.

وبدا في المقطع الجنود وهم يفتشون المكان، قبل أن يقتادوا القارب إلى وجهة غير معلومة، يُرجح أن تكون أحد الموانئ الإسرائيلية.

إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال السفارة

واستدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد اليوم الخميس بعدما اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية أسطول المساعدات المتوجّه إلى غزة، وفق ما أعلن وزير الخارجية.

وقال خوسيه مانويل ألباريس لمحطة “تي في إي” التلفزيونية “استدعيت اليوم القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد”، وأضاف أن 65 إسبانيّا كانوا على متن الأسطول.

يذكر أن إسرائيل سحبت سفيرها من مدريد العام الماضي بعد اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية.

قبل لحظات من اقتحام قاربهم واعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.. نشطاء أسطول الصمود على متن القارب "أورورا" يرددون الأغنية الثورية الإيطالية الشهيرة "بيلا تشاو"

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس عن “قلقها البالغ” إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول مساعدات دولي متجه إلى غزة، وذكرت أنها أوضحت لإسرائيل ضرورة حل الوضع بشكل آمن.

وقالت الوزارة في بيان “نشعر بقلق بالغ إزاء وضع أسطول الصمود، ونحن على اتصال بعائلات عدد من المواطنين البريطانيين المشاركين فيه”.

وشددت وزارة الخارجية البريطانية على ضرورة تسليم المساعدات، وقالت في بيانها “يجب تسليم المساعدات التي يحملها الأسطول إلى المنظمات الإنسانية على الأرض لإيصالها بأمان إلى غزة”.

قوات البحرية الإسرائيلية تعترض 21 قارباً من "أسطول الصمود" في المياه الدولية وتقتاد النشطاء للترحيل

أستراليا تدعو إلى احترام القانون الدولي

وفي هذا السياق، قالت أستراليا، اليوم الخميس، إنها على علم بتقارير عن “اعتقالات” نفذها جنود من جيش الاحتلال على متن أسطول الصمود العالمي الذي يحمل ناشطين أجانب ومساعدات متجهة إلى غزة.

وحثّت الخارجية الأسترالية، جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وضمان سلامة ومعاملة الأشخاص المشاركين معاملة إنسانية، وقالت إنها على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة القنصلية لمواطنيها الذين كانوا على متن الأسطول.

إسرائيل تحتجز 23 ماليزيا

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الخميس، إنه جرى إبلاغه باحتجاز الجيش الإسرائيلي، 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.

وأضاف أنور في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيطلب مساعدة قادة الشرق الأوسط وحلفاء آخرين، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لضمان إطلاق سراحهم.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.