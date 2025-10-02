أسطول الصمود: المشاركون في الرحلة ينقلون إلى ميناء أسدود للترحيل أو إجراءات قضائية

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استولى على أكثر من 40 قاربًا من أسطول “الصمود العالمي” بواسطة مقاتلي الكوماندوز البحري والقوات البحرية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن بيان لجيش الاحتلال صباح اليوم الخميس، قولها إن هناك 4 قوارب من الأسطول عالقة في عرض البحر.

وقالت: “يتم الآن نقل مئات المشاركين بشكل جماعي إلى ميناء أَسدود للترحيل الطوعي أو لإجراءات قانونية للترحيل القسري إلى بلدانهم الأصلية.. سيصلون إلى ميناء أَسدود ظهرًا حوالي الساعة 12-13”.

إجراءات الترحيل

من جانبها، قالت الخارجية الإسرائيلية إن المشاركين في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل تمهيدًا لبدء إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس أنها سترحل جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن “أسطول الصمود العالمي” التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية، إلى أوروبا.

وجاء في بيان الوزارة على منصة إكس: “ركاب حماس-الصمود على يخوتهم وهم في طريقهم بأمان وسلام إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا”.

اعتراض سفن الأسطول

وأضافت: “الركاب بخير وبصحة جيدة” وذلك بعدما اعترضت البحرية الإسرائيلية عددًا من سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.

وفي وقت سابق، أظهرت البيانات الملاحية للسفينة ميكينو التابعة لأسطول الصمود دخولها مياه غزة الإقليمية وهي على بعد 9 أميال بحرية من شواطئ غزة.

كما أظهرت بيانات أسطول الصمود، اعتراض البحرية الإسرائيلية لـ21 قاربًا من مجموع 44 كانت متجهة إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع، فيما واصل عدد من سفن الأسطول الإبحار نحو غزة رغم اعتراض البحرية الإسرائيلية للقوارب.