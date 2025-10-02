“أنا مع التوظيف”.. فعالية قطرية للتوعية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل (فيديو)

نظم برنامج “بست باديز قطر” التابع لمركز “الشفلح” للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في الدوحة، ركنا توعويا خاصا ضمن فعالية التوظيف المدمج في أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك لتوعية المجتمع بأهمية دمج هؤلاء الأشخاص في سوق العمل.

وقالت المتحدثة باسم مركز الشفلح، عايدة الشيراوي، للجزيرة مباشر، إن الهدف من الفعالية هو إيصال رسالة للمجتمع بأن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم أيضا حقوق في سوق العمل.

وتابعت عن ركن “أنا مع التوظيف”، الذي علقت على جداره السير الذاتية لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه “برنامج يثبت أنهم بالفعل موجودون في سوق العمل، وأنهم قدموا الكثير عبر تدريباتهم المستمرة”.

وأشارت المتحدثة باسم “شفلح”، إلى أن البرنامج عرض قصة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل بيئة العمل، والتحديات التي يواجهها خلال رحلته بالانخراط في سوق العمل.

من جهته، عبّر المشارك في البرنامج صلاح محمد، وهو من ذوي الاحتياجات، عن فرحته بهذه الفعالية، بقوله “أنا كنت أعمل في محطة للبترول وهذا ساعدني كثيرا، وفي هذا الركن تعرفت على أصدقاء جدد وشعرت بالسعادة”.

وعبّرت المشاركة جودي عبد الرحيم، للجزيرة مباشر، عن شغفها بالعمل في الخياطة.

وتأتي الفعالية في سياق دعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤكد على بناء مجتمع متماسك يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع أفراده، بمن فيهم الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.

ويجسد الحدث التوعوي أحد أركان الرؤية، المتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنيا من الوصول إلى فرص عادلة في سوق العمل، والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.