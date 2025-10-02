الرسالة الأخيرة لحياة اليماني قبل اعتقالها على متن أسطول الصمود

وجّهت موفدة الجزيرة مباشر على متن “أسطول الصمود”، حياة اليماني، رسالتها الأخيرة قبل اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعترضت السفينة في المياه الدولية.

وقالت اليماني في تسجيل مصور، إنها متواجدة على متن الأسطول بصفة صحفية لتأدية مهامها الإعلامية المهنية، مؤكدة أن عملها محمي بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ومبدأ حرية الصحافة.

وتابعت “أنا متواجدة على متن أسطول الصمود العالمي من أجل تغطية إعلامية مهنية. في الحقيقة، أسجل هذا الفيديو متأخرة جداً لأنني كنت أعتقد أن قيام الصحفي بتغطية مهمة إنسانية هو أمر طبيعي وعادي. لكن إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو الآن، فهذا يعني أن سفينتنا قد تم اعتراضها بشكل غير قانوني في المياه الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

نداء لمحاسبة الاحتلال

وأضافت أن اعتراض الأسطول جرى بشكل غير قانوني في المياه الدولية، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتها وأمنها وصحتها خلال فترة اعتقالها، مشيرة إلى أن رسالتها تعد توثيقاً لوضعها المهني ونداءً مباشراً لمحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، عبر حسابه بمنصة “إكس”، تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي بعض سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد “جريمة حرب”.