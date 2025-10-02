البرغوثي: أسطول الصمود نجح في تحقيق أهدافه

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة نجح في تحقيق أهدافه، مؤكدًا أن هذا النوع من المقاومة الباسلة وضع إسرائيل في موقف الخاسر بكل الأحوال.

وأوضح أنه عندما اعتدت إسرائيل على الأسطول فضحت نفسها بأنها خارجة عن القوانين الدولية بل وتنتهكها، ولو لم تعترض الأسطول لوصل إلى قطاع غزة والتحم مع الشعب هناك.

ووصف عمليات الاحتلال ضد أسطول الصمود بأنها “قرصنة” واضحة، واعتداء مباشر على القانون الدولي في المياه الدولية وعلى بعد عشرات الأميال مما يسمى بالمياه الإقليمية في إسرائيل، مضيفًا: “حتى وإن دخلت فهذه السفن تتجه إلى غزة والاحتلال هو الذي يأخذها إلى مياهه الإقليمية”.

وأكد أن اعتقال الناشطين عملية استفزت كل الدول التي لديها مشاركون في أسطول الصمود كإسبانيا وإيطاليا وتستفز الشعوب التي ستجري للمساعدة على عزلة ومقاطعة إسرائيل.

دعوات للاحتجاج في أوروبا

وحول دعوات أكبر نقابة عمالية في إيطاليا إلى احتجاجات يوم الجمعة القادمة رفضًا لمعاملة إسرائيل لأسطول الصمود، أشاد البرغوثي بموقف الشعب الإيطالي، واصفًا إياه بأنه عظيم.

وقال: “الحكومة الإيطالية في مأزق وقد تسبب قضية فلسطين سقوطها، لأن غالبية الشعب مستاء من موقفها والتصريحات المشينة ومن ضمنها تصريح لبعض المسؤولين يلوم المتضامنين بدلًا من لوم الجانب الإسرائيلي الذي تسبب في إبادة شعب”.

وتوقع الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن إضراب العمال لن يكون فقط في إيطاليا وإنما في عدة دول سترفض تحميل وشحن الأسلحة إلى دولة الاحتلال كما فعلت إسبانيا، وقال إنه “يجب أن يستمر الضغط وفرض العقوبات على إسرائيل حتى إنهاء الحرب وإيقاف شلال الدماء”.

واختتم حديثه بالقول إن المسألة ليست فقط إيقاف الإبادة بل حصول الشعب الفلسطيني على حريته، مؤكدًا أن كل جهودهم موجهة لكسر الحصار ووقف الإبادة.