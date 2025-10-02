الحكومة المغربية تعلن تجاوبها مع المطالب الاجتماعية للاحتجاجات وتأسف لوفاة 3 أشخاص (فيديو)

أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اليوم الخميس تجاوب الحكومة مع المطالب الاجتماعية واستعدادها للحوار من داخل المؤسسات “باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة الإشكالات”.

وأوضح أخنوش، في بداية اجتماع مجلس الوزراء المغربي اليوم الخميس، أن مدنا مغربية عدة “شهدت تطورات مؤسفة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة مئات من أفراد الأمن، وألحقت الضرر بالممتلكات العامة والخاصة”.

وأكد أن قوات الأمن “تواصل اداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية”.

مطالبات بتحسين أوضاع التعليم والصحة

وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الداخلية المغربية رشيد الخلفي إن “بعض الاحتجاجات في بعض المناطق لم تعد سلمية بل أصبحنا أمام أعمال إجرامية واضحة تقودها قلة من المحرضين ومثيري الشغب”.

وأضاف أنه “وقعت 3 وفيات بعد اضطرار عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي لصد هجوم على بنايات للدولة في مدينة القليعة”.

وتشهد مدن مغربية منذ أيام احتجاجات دعت إليها مجموعة “جيل زد 212” للمطالبة بتحسين نظامي التعليم والرعاية الصحية.

ويجمع اسم هذه الحركة بين “جيل زد”، أي الفئة العمرية التي ينتمي إليها أفرادها، وهم مواليد نهاية العقد الأخير من القرن الماضي وبداية العقد الأول من القرن الحالي، وبين الرقم 212 وهو مفتاح الاتصال الهاتفي الدولي بالمغرب.