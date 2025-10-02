اللحظات الأولى لاقتحام البحرية الإسرائيلية أحد قوارب أسطول الصمود واقتياده إلى وجهة مجهولة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صُوِّر بكاميرات المراقبة على متن أحد قوارب أسطول الصمود، اللحظات الأولى لاقتحام جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي قارب “أوكسجين” الذي كان يقل مجموعة من الناشطين، فجر يوم الخميس.

وبدا في المقطع الجنود وهم يفتشون المكان، قبل أن يقتادوا القارب إلى وجهة غير معلومة، يُرجح أن تكون أحد الموانئ الإسرائيلية.

اقتحامات متتالية

لحظات بعد عملية الاقتحام، أظهرت لقطات جديدة عملية للجيش الإسرائيلي استهدفت قارب كابتن نيكوس (عكا).

تلا ذلك اقتحام سفينة فلوريدا “أنس الشريف” حيث ظهر جنود الاحتلال وهم يشهرون أسلحتهم في وجه الناشطين، الذين التزموا الهدوء الكامل ولم يُبدوا أي مقاومة.

وكانت لجنة أسطول الصمود العالمي قد أعلنت في منشورات متتالية تعرض عدد من سفنها للاقتحام واقتياد الناشطين على متنها إلى الموانئ الإسرائيلية.

🚨 SOUND THE ALARM – INTERCEPTION 🚨

BREAKING: On Oct 1, 2025

Israeli naval forces illegally intercepted and boarded the Global Sumud Flotilla’s vessel Otaria along with other boats in international waters. Live-streams and communications have been cut.… https://t.co/6DciaUDNrF — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 2, 2025

وفي منشور على منصة “إكس” أعلنت اللجنة أن القوات البحرية الإسرائيلية، قامت باعتراض غير قانوني وصعود على متن سفينة “أوتاريا” و “دير ياسين”، إلى جانب قوارب أخرى، وذلك في المياه الدولية.

وأظهرت بيانات أسطول الصمود أن البحرية الإسرائيلية قامت باعتراض 19 قاربا من الأسطول، من مجموع 44 كانت متجهة إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع.

ومنذ يوم الأربعاء فرضت القوات البحرية الإسرائيلية، حصارا بحريا مشددا على سفن “أسطول الصمود” المتجهة نحو قطاع غزة، إذ اقترب أكثر من 12 قاربا عسكريا من سفن الأسطول وأجبرت المشاركين على إعلان حالة الطوارئ تحسبا لأي عملية اعتراض أو تفتيش محتملة.

يشار إلى أن الأسطول يضم 44 قاربا ويشارك فيه ناشطون من جنسيات متعددة، وقد انطلقوا من موانئ إسبانيا وإيطاليا والمغرب وتونس حاملين مساعدات طبية وإنسانية، بهدف فتح ممر إنساني والتأكيد على رسالة التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني المحاصر، رغم تعرض بعض القوارب لهجمات بطائرات مسيرة وانقطاع الاتصالات دون وقوع خسائر بشرية.