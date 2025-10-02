المفوض العام للأونروا: إسرائيل تخطط لمذبحة واسعة النطاق في مدينة غزة

ندد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بوصف الحكومة الإسرائيية لنحو 250 ألف فلسطيني محاصرين في مدينة غزة وشمال القطاع بأنهم “إرهابيون او إرهابيون محتملون”.

وقال لازاريني في منشور على منصة إكس اليوم الخميس أن هذا الوصف من جانب الحكومة الإسرائيلية “يعني التخطيط لمذبحة واسعة النطاق: قتل المزيد من النساء والأطفال وكبار السن والضعفاء الذين لا يستطيعون المغادرة”.

Labeling the nearly 250,000 people currently trapped in #Gaza City & the north as “terrorists or terror supporters” by the Government of #Israel is a statement suggesting planned large scale massacres: killing more women, children, elderly & vulnerable people unable to move out.… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) October 2, 2025

“لا لاخصة لقتل المدنيين”

وشدد لازاريني في منشوره على أنه “لا أحد لديه رخصة لقتل المدنيين”، مضيفا أن “الجرائم الدولية في غزة لا يمكن أن يستمر ضمنيا التسامح معها”.

وأكد لازاريني أن عدم القيام بأي إجراء لوقف الجرائم “سوف يؤدي إل مزيد من التواطؤ مع الإبادة الجماعية في غزة وفق ما خلصت إليه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة”.

وختم لازاريني منشوره على إكس بقوله “حان وقت التحرك”.

“جريمة تطهير عرقي”

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكدت في بيان أصدرته أمس الأربعاء أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي أعلن فيها أن أي شخص يبقى داخل مدينة غزة “سيُصنَّف إما مقاتلا أو مؤيدا للإرهاب”، تمثل “تجسيدا صارخا للغطرسة والاستخفاف بالمجتمع الدولي وبمبادئ القانون الدولي”.

وقالت حركة حماس في بيانها إن تصريحات كاتس تعد “تمهيدا لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيشه بحق مئات الآلاف من سكان المدينة الأبرياء، من نساء وأطفال وشيوخ”.

ووصف البيان ما يقوم به جيش الاحتلال في مدينة غزة بأنه “يشكّل جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، تُنفّذ بوحشية وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره”.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 66 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 168 ألف جريح، ودمارا واسعا في منازل القطاع وبنيته الأساسية، ومجاعة وفق منظمات الأمم المتحدة.