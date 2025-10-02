“انتصار لروايتنا”.. الفلسطيني عيسى عمرو يوضح مغزى اختياره بقائمة “تايم” لأبرز المؤثرين (فيديو)

أوضح الناشط الفلسطيني، عيسى عمرو، أهمية اختياره ضمن أبرز 100 شخصية مؤثرة في العالم من مجلة “تايم” الأمريكية، وذلك بعد توثيقه للظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في أراضيهم المحتلة منذ سنوات.

وقال الناشط الحقوقي ومؤسس مجموعة “شباب ضد الاستيطان” في الخليل جنوبي الضفة الغربية للجزيرة مباشر إن “هذا الاختيار يعد انتصارا للرواية الفلسطينية وصوت الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وأضاف عمرو أن “العالم أصبح يريد سماع رواية الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال ويناضل من أجل التحرير”.

وأوضح أن هذا الاختيار يعد حافزا له وللمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد يحميه هو والصحفيين من استهداف الاحتلال.

ترويج الرواية الفلسطينية

ويرى الناشط الحقوقي أن اختيار “تايم” ستكون له آثار إيجابية بفتح المنصات العالمية أمام الرواية الفلسطينية.

وتابع قائلا “اختلاف الرواية بيننا وبين الاحتلال كبير جدا، هم يدفعون مئات الملايين من أجل طمس الرواية الفلسطينية والتشهير بنا وتشويهنا أمام العالم”.

وأشار إلى أن هناك تغيرا كبيرا في وجهة نظر العالم تجاه الفلسطيني، حيث أصبحت القضية حاضرة في كل مكان، بعدما تسيدت الرواية الإسرائيلية الإنترنت ووسائل الإعلام لعقود.

مضايقات مستمرة من الاحتلال

ويدفع عمرو ثمن نشاطه كل يوم، إذ تمنعه قوات الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى بيته، بالإضافة لتعرضه للمضايقات والتشهير والاستهداف بسبب نشاطه.

وقال إن “الاحتلال يريد إسكات صوتنا، لكنه مرتفع وأصبح مرتفعًا أكثر بفضل وجودنا في مجموعات ومنصات كهذه”.

وتمنى عيسى عمرو أن ينعكس التضامن الدولي الحاصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الفلسطينيين التي امتدت لعشرات السنين.

ولم يكن اختيار المجلة الأمريكية الشهيرة لعيسى عمرو ضمن أبرز المؤثرين هو الاعتراف الوحيد الذي ناله على مجهوداته في فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فقد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2010 أنه “المدافع عن حقوق الإنسان للعام في فلسطين“.

كما حصل عمرو في 2024 على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.