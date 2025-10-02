تطلب فدية 50 مليون دولار: مجموعة قرصنة تخترق نظام “أوراكل إي بيزنس” وتهدد كبرى الشركات

تواجه عددا من المؤسسات والشركات الكبرى تهديدا سيبرانيا خطيرا حيث تهدد مجموعة قرصنة إلكترونية بتسريب بيانات شركاتهم بعد اختراقها نظام (أوراكل إي بيزنس)، وهو نظام أساسي لإدارة العمليات الرئيسية في الشركات، بما في ذلك إدارة الشؤون المالية وإدارة سلسلة التوريد وعلاقات العملاء.

ووفقا لشركة هالسيون المتخصصة في الأمن السيبراني، التي تتولى التعامل مع هذه الحادثة، طلبت المجموعة التي تدعى ارتباطها بمجموعة إجرامية تدعى “سي10 بي” الحصول على فدية تصل إلى 50 مليون دولار. وقدمت مجموعة القراصنة أدلة على اختراق أنظمة الشركات، بما في ذلك لقطات شاشة وقوائم بالملفات المسروقة، للشركات المستهدفة.

ضغوط تفاوضية عبر السرقة واسعة النطاق

ونقلت وكالة بلومبيرع للأنباء عن سينثيا كايزر، نائب رئيس مركز بحوث برامج الفدية في شركة هالسيون، قولها “لاحظنا أن مجموعة “سي10 بي” طالبت في الأيام الأخيرة بأموال فدية ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات”، مضيفة أن “هذه المجموعة تشتهر بسرقة البيانات بشكل سري وبشكل واسع النطاق، مما يعطيها قوة تفاوضية كبيرة في مفاوضات الفدية”.

ووفقا لجينييف ستارك، رئيسة قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في مجموعة غوغل لتأمين المعلومات، بدأت المجموعة بإرسال رسائل البريد الإلكتروني للمطالبة بالفدية في 29 سبتمبر/أيلول أو قبل ذلك. وأوضحت ستارك أن هذه الرسائل أرسلت من مئات الحسابات الإلكترونية التي جرى اختراقها، مدعية سرقة البيانات.

سمات مميزة للابتزاز

وتتضمن رسائل البريد الإلكتروني للمطالبة بالفدية، أخطاء إملائية ونحوية، وهو ما يعتبر سمة مميزة لهذه المجموعة، وفقا لمصدر مطلع على هذه الحملة، والذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لكون المعلومات سرية. ولم يتم الكشف عن أهداف هذه الرسائل أو ما إذا كان أي من الضحايا قد دفع فدية.

وأوضحت ستارك أن أحد عناوين البريد الإلكتروني المستخدمة في هذه الرسائل سبق أن استخدمه أحد أعضاء مجموعة “سي10 بي”، كما أن الرسائل تحتوي على معلومات اتصال مدرجة على موقع “سي 10 بي” الإلكتروني.

وأضافت أن شركة غوغل التابعة لشركة ألفابيت لا تملك حتى الآن أدلة كافية للتحقق من صحة المطالبات الواردة في رسائل الابتزاز.