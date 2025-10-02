تطلب فدية بـ50 مليون دولار: مجموعة قرصنة تخترق نظام “أوراكل إي بيزنس” وتهدد كبرى الشركات

تواجه عددا من المؤسسات والشركات الكبرى تهديدا سيبرانيا خطيرا حيث تهدد مجموعة قرصنة إلكترونية بتسريب بيانات تلك المؤسسات والشركات بعد اختراقها نظام “أوراكل إي بيزنس”، وهو نظام أساسي لإدارة العمليات الرئيسية في الشركات، بما في ذلك إدارة الشؤون المالية وإدارة سلسلة التوريد وعلاقات العملاء.

ووفقا لشركة هالسيون المتخصصة في الأمن السيبراني، التي تتولى التعامل مع هذه الحادثة، فقد طلبت المجموعة التي تدعي ارتباطها بمجموعة إجرامية تدعى “سي 10 بي” الحصول على فدية تصل إلى 50 مليون دولار. وقدمت مجموعة القراصنة أدلة على اختراق أنظمة الشركات، بما في ذلك لقطات شاشة وقوائم بالملفات المسروقة، للشركات المستهدفة.

ضغوط تفاوضية عبر السرقة الواسعة النطاق

ونقلت وكالة بلومبيرع للأنباء عن سينثيا كايزر، نائبة رئيس مركز بحوث برامج الفدية في شركة هالسيون، قولها “لاحظنا أن مجموعة “سي 10 بي” طالبت في الأيام الأخيرة بأموال فدية ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات”، مضيفة أن “هذه المجموعة تشتهر بسرقة البيانات بشكل سري وبشكل واسع النطاق، مما يعطيها قوة تفاوضية كبيرة في مفاوضات الفدية”.

ووفقا لجينييف ستارك، رئيسة قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في مجموعة غوغل لتأمين المعلومات، بدأت المجموعة إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني للمطالبة بالفدية في 29 سبتمبر/أيلول أو قبل ذلك. وأوضحت ستارك أن هذه الرسائل أرسلت من مئات الحسابات الإلكترونية التي جرى اختراقها، مدعية سرقة البيانات.

سمات مميزة للابتزاز

وتتضمن رسائل البريد الإلكتروني للمطالبة بالفدية، أخطاء إملائية ونحوية، وهو ما يعتبر سمة مميزة لهذه المجموعة، وفقا لمصدر مطلع على هذه الحملة، طلب عدم ذكر اسمه نظرا لكون المعلومات سرية. ولم يتم الكشف عن أهداف هذه الرسائل أو ما إذا كان أي من الضحايا قد دفع فدية.

وأوضحت ستارك أن أحد عناوين البريد الإلكتروني المستخدمة في هذه الرسائل سبق أن استخدمه أحد أعضاء مجموعة “سي 10 بي”، كما أن الرسائل تحتوي على معلومات اتصال مدرجة على موقع “سي 10 بي” الإلكتروني.

وأضافت أن شركة غوغل التابعة لشركة ألفابيت لا تملك حتى الآن أدلة كافية للتحقق من صحة المطالبات الواردة في رسائل الابتزاز.