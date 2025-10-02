حصار إسرائيلي صامت.. سفينة “عمر المختار” على مشارف غزة (فيديو)

قال مالك قطيط، المسؤول الإعلامي لسفينة “عمر المختار” الليبية، إن السفينة الإغاثية وصلت إلى الحدود البحرية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن عدة قوارب تابعة للبحرية الإسرائيلية حامت حولهم.

وأوضح أن معظم من كانوا على متن السفينة اضطروا إلى رمي هواتفهم في البحر، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية لم تصعد إلى القارب، ولم توجه أي نداء سواء عبر مكبرات الصوت أو رسائل الراديو.

وأكد أن طاقم السفينة التزم بالكامل بمعايير السلامة، ولم يصدر عنهم أي تصرف قد يؤدي إلى تصعيد، مشددًا على أن الجميع بخير ولم يتعرضوا لأي مضايقة.

وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية تحلق حولهم من كل الاتجاهات.

ولم يجزم المسؤول الإعلامي لسفينة “عمر المختار” بالخطوة التالية، حيث ما زال الترقب والانتظار حتى لحظة بث الفيديو حول مواصلة الإبحار إلى غزة أو عودة السفينة أدراجها إلى ليبيا.

يذكر أن السفينة تحمل على متنها 20 شخصًا ويشارك فيها عدد من الناشطين والشخصيات العامة بينهم عمر الحاسي، رئيس الوزراء الليبي الأسبق، ومجموعة من المتضامنين الليبيين والأجانب.

وأكد المسؤولون عن سفينة “عمر المختار” أنها جُهزت بوحدة طبية متكاملة للعناية الطارئة تحمل اسم الطبيب الفلسطيني “حسام أبو صفية“، بهدف إسعاف ومتابعة الحالة الصحية للمشاركين في الأسطول حال تعرضهم لأي حوادث.