رئيس جنوب إفريقيا يدعو إسرائيل للإفراج عن المعتقلين من أسطول الصمود

دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الحكومة الإسرائيلية إلى الإفراج عن مواطنيه وغيرهم من الجنسيات الذين اختطفوا كجزء من اقتحام الاحتلال لسفن أسطول الصمود العالمي.

وقال الرئيس سيريل رامافوزا -في بيان صادر عن الرئاسة- إن الاعتراض في المياه الدولية قبالة سواحل غزة يفاقم انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي وإلحاق المعاناة بالشعب الفلسطيني، بما في ذلك التجويع.

وشدد الرئيس رامافوزا على أن اعتراض أسطول الصمود العالمي هو جريمة خطيرة أخرى ترتكبها إسرائيل ضد التضامن العالمي الذي يهدف إلى تخفيف المعاناة في غزة وتعزيز السلام في المنطقة.

PRESIDENT RAMAPHOSA CALLS FOR IMMEDIATE RELEASE OF GLOBAL SUMUD FLOTILLA ABDUCTEES* President @CyrilRamaphosa has called on the Government of the State of Israel to release South Africans and other nationals abducted as part of Israeli authorities’ interception of the Global… — The Presidency 🇿🇦 (@PresidencyZA) October 2, 2025

وأضاف: “باسم حكومتنا وأمتنا، أدعو إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن مواطني جنوب إفريقيا الذين اختطفوا في المياه الدولية، والإفراج عن الرعايا الآخرين الذين حاولوا الوصول إلى غزة بالمساعدات الإنسانية.”

وأردف أن “اعتراض الأسطول في المياه الدولية يتعارض مع القانون الدولي وينتهك سيادة كل دولة رفعت أعلامها على عشرات السفن في الأسطول”.

وأشار إلى أن هذا الإجراء ينتهك أيضًا أمرًا صادرًا عن محكمة العدل الدولية بضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعيًا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية التي يحملها الأسطول إلى سكان غزة، إذ يمثل الأسطول تضامنًا مع غزة، وليس مواجهة مع إسرائيل.

وأكد أن جنوب أفريقيا تدعم دعوة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان برفع الحصار عن غزة بشكل عاجل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بجميع الوسائل الممكنة.