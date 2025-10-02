روسيا تعلن دخول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، دخول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران حيز التنفيذ رسميا.

ويأتي هذا الإعلان بعد توقيع المعاهدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في موسكو بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

“علامة فارقة”

ووصفت الخارجية الروسية دخول المعاهدة حيز التنفيذ بأنه يمثل علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الاتفاق “يعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين”.

واعتبرت الوزارة أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى “مستوى جديد نوعيا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة”.

تمتد 20 عاما

وأفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أن الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً لشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين تمتد لمدة 20 عاما مع تجديد تلقائي للسنوات الخمس التالية، وتستهدف تعميق العلاقات في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة.

أبرز بنود الاتفاقية:

الأمن والدفاع:

التعاون الوثيق في إجراء مناورات عسكرية مشتركة، مع التزام كل طرف بعدم تقديم أي مساعدة لأي جهة قد تعتدي على الطرف الآخر. كما تتفق موسكو وطهران على عدم استخدام أراضيهما لدعم الحركات الانفصالية التي تهدد سلامة أراضيهما، ويشمل التعاون تنسيقاً وثيقاً في “مكافحة الإرهاب الدولي” والتحديات والتهديدات الأخرى المشتركة.

مقاومة العقوبات والتعاون الاقتصادي:

مقاومة تطبيق العقوبات المفروضة دوليا، معتبرة إياها غير قانونية. ويلتزم الطرفان بالامتناع عن الانضمام إلى دول ثالثة في فرض قيود على بعضهما البعض أو استخدام التدابير القسرية الأحادية الجانب. وفي إطار سعي البلدين للاستقلال الاقتصادي، تعتزمان التعاون على إنشاء بنية تحتية للدفع مستقلة عن البلدان الثالثة، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الشامل.

الطاقة والبنية التحتية:

وتم التخطيط لمرور خط أنابيب الغاز من روسيا إلى إيران عبر أذربيجان، مع استمرار المفاوضات حول أساليب التسعير. أخيراً، يشمل الاتفاق تعزيز التعاون الإعلامي “لمواجهة التضليل والدعاية السلبية”، بالإضافة إلى تقديم المساعدة المشتركة في مواجهة الكوارث الطبيعية.