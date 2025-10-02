روسيا تعلن دخول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، دخول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران حيز التنفيذ رسميا.

ويأتي هذا الإعلان بعد توقيع المعاهدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في موسكو بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

“علامة فارقة”

ووصفت الخارجية الروسية دخول المعاهدة حيز التنفيذ بأنه يمثل علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الاتفاق “يعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية الشاملة، التي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين”.

واعتبرت الوزارة أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى “مستوى جديد نوعيا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة”.

تمتد 20 عاما

وأفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أن الاتفاقية تمثل إطارا قانونيا لشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين تمتد مدة 20 عاما مع تجديد تلقائي للسنوات الخمس التالية، وتستهدف تعميق العلاقات في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة.

أبرز بنود الاتفاقية:

الأمن والدفاع:

التعاون الوثيق في إجراء مناورات عسكرية مشتركة، مع التزام كل طرف بعدم تقديم أي مساعدة لأي جهة قد تعتدي على الطرف الآخر. كما تتفق موسكو وطهران على عدم استخدام أراضيهما لدعم الحركات الانفصالية التي تهدد سلامة أراضيهما، ويشمل التعاون تنسيقا وثيقا في “مكافحة الإرهاب الدولي” والتحديات والتهديدات الأخرى المشتركة.

مقاومة العقوبات والتعاون الاقتصادي:

مقاومة تطبيق العقوبات المفروضة دوليا، التي تعتبرها الاتفاقية غير قانونية. ويلتزم الطرفان بالامتناع عن الانضمام إلى دول أخرى في فرض قيود على بعضهما أو استخدام التدابير القسرية الأحادية الجانب. وفي إطار سعي البلدين للاستقلال الاقتصادي، يعتزمان التعاون على إنشاء بنية تحتية للدفع مستقلة عن البلدان الأخرى، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الشامل.

الطاقة والبنية التحتية:

وتم التخطيط لمرور خط أنابيب غاز من روسيا إلى إيران عبر أذربيجان، مع استمرار المفاوضات حول أساليب التسعير. أخيرا، يشمل الاتفاق تعزيز التعاون الإعلامي “لمواجهة التضليل والدعاية السلبية”، إضافة إلى تقديم المساعدة المشتركة في مواجهة الكوارث الطبيعية.