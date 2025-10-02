سمّ الله ووجّه السلاح.. مقاوم من سرايا القدس يقنص جنديا إسرائيليا في مدينة غزة (فيديو)

كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن مقاومين يتبعون لها، قاموا بقنص جندي إسرائيلي، في محيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت سرايا القدس اليوم الخميس في مقطع فيديو “مشاهد من قنص صهيوني يعتلي أحد المنازل بمحيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة.. ضمن معركة طوفان الأقصى“.

وبثت سرايا القدس مقطع الفيديو، الذي يظهر مشاهد من قنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما كان يعتلي أحد المنازل بمحيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي.

سمّ الله ووجّه السلاح

وبيّن مقطع الفيديو أحد جنود الاحتلال وهو على سطح أحد المباني بمحيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة، فيما بدا مقاوم يوجه فوهة السلاح نحو الجندي، وسرعان ما أصابه وسقط على الأرض.

وقال المقاوم الفلسطيني، وهو يوجه السلاح نحو الجندي الذي جرى رصده من قبل المقاومين وهو يعتلي أحد المنازل بمحيط مخيم الشاطئ “بسم الله” ثم أطلق القذيفة، فيما سقط الجندي أرضا.

تفجير منزل مفخخ

وأمس الأربعاء، أعلنت سرايا القدس، تنفيذ عملية نوعية تمثلت في تفجير منزل مفخخ مسبقا في حي النصر بمدينة غزة، مستخدمة عددا من العبوات المحلية الصنع وأخرى جرى هندستها عكسيا من مخلفات الجيش الإسرائيلي.

وقالت سرايا القدس في سلسلة بيانات، أن التفجير جرى أثناء دخول قوة هندسية إسرائيلية للمكان بهدف تلغيمه وتفجيره، مؤكدة مشاركة طائرة مسيّرة من طراز “هدهد” في توثيق لحظة دخول القوات وانفجار المنزل.