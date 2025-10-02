شاهد لحظة استهداف قوارب أسطول الصمود بمدافع المياه خلال إبحاره نحو غزة

نددت اللجنة المنظمة لأسطول الصمود، بالمداهمة الإسرائيلية أمس الأربعاء لعدد من قوارب الأسطول، ووصفتها بأنها “جريمة حرب”.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي توجه مدافع المياه باتجاه عدد من القوارب، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.

”صدمت سفينة واستهدفت أخرى بخراطيم المياه”..

البحرية الإسرائيلية تهاجم سفن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة#أسطول_الصمود_العالمي #غزة #الجزيرة _مباشر pic.twitter.com/ayWus6Cldi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 2, 2025

واتهمت لجنة أسطول الصمود الجيش الإسرائيلي باستخدام أساليب عدائية أخرى كما هو الحال مع الاصطدام عمدًا بالسفينة “فلوريدا”.

رسائل مؤجلة في وجه الترهيب

ونشر الأسطول عدة مقاطع فيديو على تطبيق تليغرام تتضمن رسائل من أفراد على متن القوارب المتعددة، بعضهم يحمل جوازات سفرهم قائلين إنهم اختطفوا واقتيدوا إلى إسرائيل رغما عنهم، وشددوا على أن مهمتهم إنسانية غير عنيفة.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق مساء الأربعاء، أنها اعتلت عددا من القوارب التي تحمل عددا من الناشطين واقتادتهم إلى ميناء إسرائيلي.

وأظهر شريط فيديو نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، أبرز المشاركين في الأسطول، وهي الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبري، وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود.

ويعد أسطول الصمود أحدث محاولة بحرية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني الذي تحولت مساحات كبيرة منه إلى أنقاض بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

ويتألف الأسطول، الذي يحمل أدوية وأغذية إلى غزة، من أكثر من 40 قاربا مدنيا ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء.