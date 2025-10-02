طرد البعثة الدبلوماسية وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة.. حماس تشيد بقرار الرئيس الكولومبي اتجاه إسرائيل

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار الرئيس الكولومبي طرد ما تبقّى من أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في بلاده، وإلغاء اتفاقية التجارة الحرّة مع الاحتلال، وذلك ردًّا على جريمة اعتراض أسطول الصمود البحري المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الجائر الذي يفرضه جيش الاحتلال الفاشي.

وقال البيان: “نحيّي مواقف الحكومة الكولومبية والرئيس غوستافو بيترو وخطواتهم المُناهِضة للسياسة الصهيونية الإجرامية، والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني لا سيما في ظل حرب الإبادة الوحشية”.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية ودول العالم كافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الاحتلال وعزله، والضغط من أجل وقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات.

Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025

وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو فسخ اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل ردا على هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفن أسطول الصمود، لكسر الحصار على قطاع غزة.

وكتب الرئيس الكولومبي على إكس، يوم الأربعاء، أن ما حدث يعد “جريمة دولية جديدة يرتكبها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو”.

وقال: “أعلن فسخ اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل فورا”، مطالبا البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في كولومبيا بالمغادرة فورا.

وأمر الرئيس الكولومبي وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات كافة، بما في ذلك إجراءات أمام القضاء الإسرائيلي.

وهاجمت سفن تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سفنا تابعة لأسطول الصمود لكسر الحصار على قطاع غزة في المياه الدولية.

وقال أسطول الصمود إن الهجوم الإسرائيلي على سفن إغاثة غير مسلحة، أمر غير قانوني ويعد جريمة حرب.