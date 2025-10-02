طعن ودهس قرب كنيس يهودي في مانشستر والشرطة تطلق النار على المهاجم (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص جراء هجوم بسكين استهدف كنيسا يهوديا في مدينة مانشستر، مشيرة إلى أن أحد القتلى يُعتقد أنه المهاجم نفسه.

وقالت الشرطة، في بيان، إن بلاغا ورد إليها عند الساعة 9:31 صباحا يفيد باندفاع سيارة نحو أشخاص قرب معبد “هيتون بارك” في شارع ميدلتون، أعقبه طعن أحد المارة.

وأعلنت الشرطة حالة الطوارئ القصوى قبل أن يطلق الضباط النار على المشتبه به بعد دقيقة واحدة، ووصلت فرق الإسعاف لتقديم العلاج للمصابين.

وطالبت السلطات السكان بتجنّب المنطقة إلى حين انتهاء التعامل مع الحادث.

🎥 Police have shot a suspected terrorist after several people were hit by a car or stabbed at a synagogue in Manchester. Four people are being treated with injuries “caused by both the vehicle and stab wounds.” The suspect is believed to be dead, according to Andy Burnham,… pic.twitter.com/xV9qSoZeG3 — The Telegraph (@Telegraph) October 2, 2025

ستارمر: هجوم بشع

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن “فزعه” من الهجوم، معلنا قطع مشاركته في اجتماع لقادة أوروبيين والعودة إلى لندن، لترؤس اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية.

وقال في بيان “أنا مذعور من الهجوم على المعبد اليهودي في كرامبسال. إن وقوع هذا الهجوم في يوم الغفران، أقدس يوم في التقويم اليهودي، يجعله أكثر رعبا وبشاعة”.

I’m appalled by the attack at a synagogue in Crumpsall. The fact that this has taken place on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar, makes it all the more horrific. My thoughts are with the loved ones of all those affected, and my thanks go to the emergency… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025

حارس أمن بين الضحايا

من جهته، قال عمدة مانشستر، آندي بيرنهام، إن أحد الضحايا كان على ما يبدو حارس أمن تعرض للطعن، مشيدا بالإجراءات الأمنية التي “أسهمت في منع تفاقم الموقف”.

وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالكنيس بعشرات الدوريات وسيارات الإسعاف والإطفاء، وحلّقت مروحية فوق الموقع. كما شوهدت قوات خاصة ترتدي الزي القتالي وتحمل أسلحة رشاشة داخل الطوق الأمني.