طعن ودهس قرب كنيس يهودي في مانشستر والشرطة تطلق النار على المهاجم (فيديو)

يهود يتجمعون قرب موقع الهجوم الذي شهد اندفاع سيارة باتجاه عدد من المارة ووقوع طعنات بالقرب من كنيس يهودي في شمال مانشستر
يهود يتجمعون قرب موقع الكنيس الذي شهد اندفاع سيارة باتجاه عدد من المارة ووقوع طعنات في شمال مانشستر (رويترز)

سيد توكل

Published On 2/10/2025
|
آخر تحديث: 03:16 PM (توقيت مكة)

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص جراء هجوم بسكين استهدف كنيسا يهوديا في مدينة مانشستر، مشيرة إلى أن أحد القتلى يُعتقد أنه المهاجم نفسه.

وقالت الشرطة، في بيان، إن بلاغا ورد إليها عند الساعة 9:31 صباحا يفيد باندفاع سيارة نحو أشخاص قرب معبد “هيتون بارك” في شارع ميدلتون، أعقبه طعن أحد المارة.

وأعلنت الشرطة حالة الطوارئ القصوى قبل أن يطلق الضباط النار على المشتبه به بعد دقيقة واحدة، ووصلت فرق الإسعاف لتقديم العلاج للمصابين.

وطالبت السلطات السكان بتجنّب المنطقة إلى حين انتهاء التعامل مع الحادث.

ستارمر: هجوم بشع

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن “فزعه” من الهجوم، معلنا قطع مشاركته في اجتماع لقادة أوروبيين والعودة إلى لندن، لترؤس اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية.

وقال في بيان “أنا مذعور من الهجوم على المعبد اليهودي في كرامبسال. إن وقوع هذا الهجوم في يوم الغفران، أقدس يوم في التقويم اليهودي، يجعله أكثر رعبا وبشاعة”.

حارس أمن بين الضحايا

من جهته، قال عمدة مانشستر، آندي بيرنهام، إن أحد الضحايا كان على ما يبدو حارس أمن تعرض للطعن، مشيدا بالإجراءات الأمنية التي “أسهمت في منع تفاقم الموقف”.

وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالكنيس بعشرات الدوريات وسيارات الإسعاف والإطفاء، وحلّقت مروحية فوق الموقع. كما شوهدت قوات خاصة ترتدي الزي القتالي وتحمل أسلحة رشاشة داخل الطوق الأمني.

المصدر: الجزيرة مباشر + الغارديان

