شاهد: عملية نوعية لكتائب القسام تستهدف جيش الاحتلال في تل الهوا بغزة

نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عملية عسكرية مركبة ضد تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي قرب مدرسة الراهبات الوردية بحي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

ويوضح الفيديو الذي نشرته الكتائب بدء العملية عصر يوم الاثنين 29 سبتمبر/أيلول 2025، بمهاجمة دبابة إسرائيلية عبر أحد المقاومين مستخدما عبوة ناسفة من نوع “برق”.

تزامنا مع ذلك، هاجمت مجموعة أخرى من مقاتلي القسام أفراد الجيش الإسرائيلي المتحصنين قرب ناقلتي جند، بإطلاق نيران كثيفة ووضع عبوات ناسفة متخصصة لتحصينات الأفراد داخل الناقلتين.

وأكد أحد المقاتلين في الفيديو: “إنّا هنا أسود كتائب القسام، أعددت لكم كمائن الموت لتذيقكم الموت الزؤام بإذن الله عز وجل”، مشددا على استمرار العمل المقاوم حتى تحرير الأرض والمقدسات.

وتأتي هذه العمليات ضمن رد فصائل المقاومة الفلسطينية على مساعي جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة وتهجير المواطنين منها، وفي إطار التصدي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ نحو عامين.