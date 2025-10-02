قصف وغارات وتفجير عربات مفخخة.. شهداء وجرحى مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد، 13 فلسطينيا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالبي المساعدات جنوب قطاع غز، في غارات استهدفت أيضا مدينة غزة التي تشهد عدوانا إسرائيليا متصاعدا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 20 مواطنا استشهدوا وأصيب آخرون بجروح منذ فجر اليوم الخميس، بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

ونقلت عن مصادر طبية، وصول 12 شهيدا إلى مستشفى الأقصى، و4 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، وشهيدان إلى مستشفى ناصر، وشهيدان إلى مستشفى المعمداني والعودة.

اللحظات الأولى بعد قصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلا في شارع "عيدية" غربي مدينة غزة pic.twitter.com/Ph1pkcOZMj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 2, 2025

شهداء في مخيمات النزوح

وأشارت المصادر، إلى أن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب 13 آخرين، في قصف الاحتلال خيام النازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استشهد طفل صباح اليوم بنيران مسيرة للاحتلال في منطقة أنصار بحي الرمال بالمدينة.

أما في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أصيب 8 مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة للنازحين داخل حرم جامعة الأقصى في منطقة المواصي غرب المدينة.

هيئة البث الإسرائيلية: الحكم بالسجن على 4 جنود من لواء ناحال بعد رفضهم التحرك بعربة غير مصفحة في مدينة غزة pic.twitter.com/0O46Nz8yGh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 2, 2025

وفجر جيش الاحتلال صباح اليوم، 4 عربات مفخخة في حيي الصبرة وتل الهوى جنوب مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية للمدينة واستهدفت شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

كما أغارت طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسمع دوي انفجارات كبيرة، وسط استمرار العدوان في مختلف أنحاء القطاع.