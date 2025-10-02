“قرصنة وجنون هستيري”.. أول تعليق من أردوغان عقب هجوم إسرائيل على أسطول الصمود

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة، الهجوم الإسرائيلي على “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة، مؤكداً أن ما جرى في المياه الدولية يمثل “قرصنة تكشف للعالم الوجه القاتل لإسرائيل ووحشيتها تجاه المدنيين والأطفال الجائعين في غزة”.

وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع لحزبه (العدالة والتنمية)، اليوم الخميس، بالعاصمة أنقرة، إن “أسطول الصمود كشف مرة أخرى للعالم بأسره جرائم الاحتلال”.

“جنون هستيري”

وأشار إلى أن ما حدث يثبت أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي السماح بأي فرصة للسلام، وأنها “تتصرف بجنون هستيري للتغطية على مجازرها في غزة”.

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة تقف إلى جانب جميع المشاركين في “أسطول الصمود العالمي”، وتتابع عن كثب تطورات الهجوم وتتخذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين الأتراك على متن السفن.

وأضاف أردوغان أن ما حدث “يثبت أن حكومة نتنياهو المجرمة لا تطيق مجرد احتمال نشوء فرصة لإحلال السلام”، مشدداً على أن تركيا ستواصل دعمها للمبادرات الإنسانية الهادفة إلى كسر الحصار عن غزة.