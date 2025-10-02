قوات البحرية الإسرائيلية تعترض 21 قارباً من “أسطول الصمود” في المياه الدولية وتقتاد النشطاء للترحيل

أعلنت وزاارة الخارجية الإسرائيلية أن المشاركين في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل تمهيدا لبدء إجراءات ترحيلهم إلى أوربا.

وكشفت بيانات أسطول الصمود العالمي اعتراض البحرية الإسرائيلية لـ21 قاربا من مجموع 44 كانت متجهة إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع.

وأكد الأسطول أن البحرية الإسرائيلية اعترضت وبشكل غير قانوني سفينة أوكسجين التابعة للأسطول إلى جانب قوارب أخرى في المياه الدولية.

كما أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن سفينة “عمر المختار” تعرضت كذلك للاعتراض من زوراق حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

البحرية الإسرائيلية تعتقل النشطاء من على متن أحد قوارب أسطول الصمود العالمي المتجه إلى #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ofrBNWoGpr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 2, 2025

إصرار على الإبحار نحو غزة

ورغم عملية الاعتراض الإسرائيلي الواسعة فقد كشفت البيانات الملاحية للسفينة ميكينو التابعة لأسطول الصمود دخولها مياه غزة الإقليمية وهي على بعد 9 أميال بحرية من شواطئ غزة

مواقف منددة

وقوبلت عملية الاعتراض بإدانات واسعة حيث اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرصنة الاحتلال لأسطول الصمود أمام العالم تجاوزا صارخا لكل القوانين وتضرب بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن “الهجوم الصهيوني على قافلة الصمود البحرية عمل إرهابي وانتهاك صارخ للقواعد الدولية”.

وشهدت كل من ماليزيا وتركيا مظاهرات تنديدا باعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود العالمي.

البحرية الإسرائيلية تستولي على قارب جديد لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة وتعتقل النشطاء على متنه pic.twitter.com/YKSdZYuIIz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 2, 2025

وأظهر مقطع فيديو صُوِّر بكاميرات المراقبة على متن أحد قوارب أسطول الصمود، اللحظات الأولى لاقتحام جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي قارب “أوكسجين” الذي كان يقل مجموعة من الناشطين، فجر يوم الخميس.

وبدا في المقطع الجنود وهم يفتشون المكان، قبل أن يقتادوا القارب إلى وجهة غير معلومة، يُرجح أن تكون أحد الموانئ الإسرائيلية.

ومنذ أمس الأربعاء فرضت القوات البحرية الإسرائيلية، حصارا بحريا مشددا على سفن “أسطول الصمود” المتجهة نحو قطاع غزة، إذ اقترب أكثر من 12 قاربا عسكريا من سفن الأسطول وأجبرت المشاركين على إعلان حالة الطوارئ تحسبا لأي عملية اعتراض أو تفتيش محتملة.

يشار إلى أن الأسطول يضم 44 قاربا ويشارك فيه ناشطون من جنسيات متعددة، وقد انطلقوا من موانئ إسبانيا وإيطاليا والمغرب وتونس حاملين مساعدات طبية وإنسانية، بهدف فتح ممر إنساني والتأكيد على رسالة التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني المحاصر، رغم تعرض بعض القوارب لهجمات بطائرات مسيرة وانقطاع الاتصالات دون وقوع خسائر بشرية.