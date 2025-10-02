لحظات عصيبة.. قوارب الاحتلال تواصل محاولات الترهيب بحق أسطول الصمود (فيديو)

وثّق مقطع فيديو نشره “أسطول الصمود العالمي” لحظة اقتراب زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية من أحد قوارب الناشطين.

ظهر النشطاء وهم يرفعون أيديهم عاليًا، مؤكدين سلمية تحركهم وعدم نيتهم الدخول في أي مواجهة.

استمر هذا المشهد لعدة دقائق، في دلالة رمزية قوية، قبل أن تتراجع السفن الحربية الإسرائيلية دون تنفيذ أي عملية صعود أو اعتقال.

كان المتحدث باسم لجنة أسطول الصمود العالمي، سيف أبو كشك، أعلن صباح يوم الأربعاء أن أكثر من 12 قاربا عسكريا إسرائيليا تحركت، لفرض حصار بحري على سفن الأسطول المتجهة نحو قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأربعاء إن إسرائيل أوقفت تقدّم سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي المتّجه إلى غزة والرامي إلى كسر الحصار الذي تفرضه الدولة العبرية على القطاع الفلسطيني.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

وجاء في منشور للوزارة على إكس “سفن عدة من… الأسطول تم إيقافها ويتم نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي. غريتا وأصدقاؤها بأمان وبصحة جيدة”، في إشارة إلى الناشطة السويدية غريتا تونبرغ المشاركة ضمن أسطول الصمود العالمي.